GitHub Copilot X: GitHub Copilot + GPT-4

GitHub Copilot X è un'evoluzione del progetto GitHub Copilot nato da una collaborazione tra gli sviluppatori della nota piattaforma di code hosting e OpenAI. Se Copilot basa il suo funzionamento sul modello generativo Codex, un'implementazione di GPT-3, Copilot X si caratterizza invece per l'adozione di GPT-4. Introduce così diverse funzionalità dedicate all'interazione via chat, al supporto per gli input vocali e alle istruzioni da linea di comando.

Una chat su misura per gli sviluppatori

L'intenzione è quella di restituire una user experience simile a quella che si avrebbe lavorando sul codice con ChatGPT. Per far questo si è deciso di integrare un'interfaccia utente per le chat nell'editor, ottimizzandola tenendo conto dei possibili scenari che si potrebbero affrontare durante il coding. Nel contempo è stata implementata anche l'integrazione con Visual Studio Code e Visual Studio. Non dimentichiamo infatti che GitHub è un servizio di proprietà di Microsoft e che quest'ultima è anche la maggiore finanziatrice di OpenAI.

Come testimoniato dai portavoce del progetto, la chat di Copilot non avrà soltanto il compito di fornire suggerimenti per il completamento del codice. Il modello utilizzato è infatti in grado di riconosce il codice che l'utente sta digitando e persino di riconoscere i messaggi di errore che potrebbero essere mostrati.

Copilot per pull request, documentazione e CLI

Il supporto fornito da GPT-4 consente all'Intelligenza Artificiale sottostante di generare delle descrizioni per le pull request su GitHub. Sono inoltre in fase di sperimentazione delle nuove funzionalità dedicate al suggerimento automatico di frasi e paragrafi da associare alla creazione delle pull request. Questo significa che il sistema sarà in grado di identificare in autonomia le modifiche che sono state apportate al sorgente.

Altrettanto interessanti sono le feature grazie alle quali Copilot avvertirà gli sviluppatori che non hanno effettuato un numero sufficiente di test per le pull request. Tale notifica verrà accompagnata dalla proposta di alcuni test aggiuntivi che i coder potranno accettare, modificare o escludere a seconda della caratteristiche del proprio progetto.

Stesso discorso per quanto riguarda la documentazione, considerata da molti sviluppatori la parte più noiosa del loro lavoro. Copilot for Docs è infatti un tool sperimentale pensato per offrire una chat in stile ChatGPT attraverso cui gli utenti potranno formulare domande su linguaggi, framework o tecnologie e ricevere risposte direttamente dall'AI di Copilot.

Merita infine una segnalazione GitHub Copilot CLI. Un nuovo strumento grazie al quale sarà possibile creare molto velocemente comandi, loop e istruzioni da linea di comando.