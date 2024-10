GitHub Copilot supporterà i modelli di Anthropic, Google e OpenAI

GitHub sta introducendo modelli multipli per il suo strumento di completamento del codice e programmazione, GitHub Copilot. Presto gli sviluppatori potranno scegliere tra i modelli di Anthropic, Google e OpenAI per GitHub Copilot. Durante la recente la conferenza GitHub Universe, l’azienda ha anche annunciato anche Spark. Si tratta di uno strumento AI per creare app web, e aggiornamenti per GitHub Copilot su VS Code, Copilot per Xcode e altri strumenti.

Gli utenti GitHub Copilot sul web o su VS Code possono scegliere il modello Claude 3.5, mentre Gemini 1.5 Pro sarà disponibile in futuro. Inoltre, a breve dovrebbero essere disponibili anche i modelli GPT-4o, o1-preview e o1-mini di OpenAI. Gli sviluppatori potranno passare da un modello all’altro durante una conversazione con Copilot Chat, per trovare quello più adatto a un compito specifico. Come affermato dal CEO di GitHub, Thomas Dohmke: "Non esiste un modello che governi ogni scenario e gli sviluppatori si aspettano che l'agenzia costruisca con i modelli che funzionano meglio per loro. È chiaro che la prossima fase della generazione di codice AI non sarà definita solo dalla funzionalità multi-modello, ma dalla scelta multi-modello".

GitHub Copilot: come funzionerà il nuovo strumento Spark

Come accennato, oltre a GitHub Copilot, l’azienda ha anche svelato il nuovo tool AI Spark. Questo strumento permette agli sviluppatori di creare app web usando il linguaggio naturale. Un prompt iniziale utilizza i modelli di OpenAI e Anthropic per produrre anteprime in tempo reale di come apparirà l’app web. A questo punto, gli utenti di GitHub Spark possono confrontare le versioni man mano che apportano modifiche. GitHub Spark consente agli sviluppatori esperti di manipolare direttamente il codice, mentre i principianti possono creare un’app web interamente usando il linguaggio naturale.

Una volta creata l'app è possibile eseguirla su desktop, tablet o mobile, ma anche condividerla con altri utenti. GitHub Spark fa parte della visione dell’azienda di arrivare a 1 miliardo di sviluppatori. Come ricorda Dohmke: "Per troppo tempo, c'è stata una barriera di ingresso non scalabile che separava la stragrande maggioranza della popolazione mondiale dalla creazione di software. Con Spark, consentiremo a oltre un miliardo di utenti di personal computer e telefoni cellulari di creare e condividere le proprie micro app direttamente su GitHub". L’azienda ha annunciato anche altri aggiornamenti importanti. La modifica multi-file per GitHub Copilot in VS Code arriverà il 1 novembre. Questa consentirà agli utenti di apportare modifiche su più file contemporaneamente tramite Copilot Chat. Le estensioni Copilot saranno invece disponibili all'inizio del 2025. Infine, GitHub Copilot per Xcode è ora disponibile in anteprima pubblica e Copilot ora ha una nuova capacità di revisione del codice.