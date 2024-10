Anthropic: adesso l’AI potrà eseguire e scrivere codice

Anthropic ha appena lanciato un nuovo strumento di analisi che aiuta Claude a rispondere con ciò che l'azienda descrive come "risposte matematicamente precise e riproducibili". Con lo strumento abilitato (attualmente in anteprima), Claude può eseguire calcoli e analizzare dati da file come fogli di calcolo e PDF. Infine, può anche mostrare i risultati come visualizzazioni interattive con Artifact. Come riportato dall’azienda nel suo blog: "pensa allo strumento di analisi come a un sandbox di codice integrato, dove Claude può fare calcoli complessi, analizzare dati e ripetere idee diverse prima di condividere una risposta. Invece di affidarsi solo all'analisi astratta, può elaborare sistematicamente i tuoi dati, pulendoli, esplorandoli e analizzandoli passo dopo passo finché non raggiungono il risultato corretto".

Anthropic: nuovo tool di analisi simile a Code Interpreter di ChatGPT

Questo strumento di analisi sarà disponibile come nuova funzionalità integrata per Claude.ai. Similmente a come il Code Interpreter di ChatGPT funziona con Python, Claude può ora scrivere ed eseguire codice JavaScript per elaborare dati, eseguire analisi e produrre approfondimenti. Questo nuovo strumento di analisi si basa sulle capacità di codifica all'avanguardia di Claude 3.5 Sonnet. Sulla base del prompt di input e dei file, Claude può ora elaborare sistematicamente i dati seguendo passaggi come la pulizia, l'esplorazione e l'analisi passo dopo passo fino a raggiungere il risultato desiderato. Il team di Anthropic ha evidenziato che questo nuovo strumento di analisi in Claude.ai può essere utile in diversi scenari. Ad esempio, un product manager potrebbe caricare i dati di vendita e chiedere a Claude un'analisi delle prestazioni specifica per Paese. In un altro caso, un ingegnere potrebbe fornire a Claude dati finanziari mensili e fargli creare una dashboard che evidenzi le tendenze chiave.

Questo nuovo strumento di analisi è disponibile in anteprima per tutti gli utenti di Claude.ai già da oggi. Gli utenti possono abilitarlo direttamente dal sito ufficiale. Tale funzionalità può essere disabilitata in seguito (se necessario), cliccando sul nome del profilo nell'angolo in basso a sinistra della home page di Claude AI. Questa nuova funzionalità di Claude.ai ha il potenziale per migliorare significativamente le capacità di analisi dei dati per gli utenti in vari domini. A tal proposito, Anthropic ha recentemente annunciato un'API beta pubblica sperimentale chiamata "computer use". Quest’ultima consente a Claude di controllare gli schermi dei PC e di intraprendere azioni per conto di un utente. Per saperne di più è possibile consultare il sito ufficiale dell’azienda.