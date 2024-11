Giovedì di coppa: le partite delle italiane impegnate in Europa

Giovedì 7 novembre Roma, Lazio e Fiorentina scenderanno in campo per la quarta giornata rispettivamente di Europa League (le due romane) e Conference League (i viola). I giallorossi giocheranno in Belgio contro l'Union SG, la formazione biancoceleste sarà di scena all'Olimpico contro il Porto, invece i gigliati si sfideranno contro i ciprioti dell'APOEL.

Tutti gli incontri delle italiane in Europa saranno trasmessi in diretta sui canali Sky Sport e in streaming su NOW con il pass Sport. Al momento, il pass Sport di NOW è in offerta a 14,99 euro al mese per 12 mesi anziché 24,99 euro, per un risparmio complessivo di 120 euro in un anno.

L'offerta per il piano annuale Sport è disponibile su questa pagina del sito ufficiale NOW.

Europa League e Conference League: il calendario delle partite delle italiane

Europa League

18.45: Union SG-Roma (Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW)

21.00: Lazio-Porto (Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW)

Conference League

21.00: APOEL-Fiorentina (Sky Sport 253 e in streaming su NOW)

Ad aprire il giovedì europeo delle italiane sarà la Roma, impegnata sul campo della squadra belga Union Saint-Gilloise, attualmente decima in Pro League, la massima divisione del campionato belga. La telecronaca sarà di Riccardo Gentile, con commento tecnico di Aldo Serena.

Alle 21:00, allo Stadio Olimpico, la Lazio di mister Baroni ospiterà il Porto, in uno dei match più interessanti della quarta giornata di Europa League. Per l'occasione, la telecronaca sarà affidata a Maurizio Compagnoni, affiancato in cabina di commento dall'ex biancoceleste Fernando Orsi.

Sempre alle ore 21:00 la Fiorentina sarà di scena al Neo GSP di Nicosia contro i ciprioti dell'APOEL. Il match sarà raccontato da Dario Massara (telecronista) e Massimo Gobbi (ex calciatore della Fiorentina e della Nazionale italiana).

I dettagli completi dell'offerta sul pass Sport sono disponibili a questa pagina del sito NOW.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.