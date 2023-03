GIMP 2.10.34: migliorato il supporto ai file PSD

Gli sviluppatori del progetto GIMP (GNU Image Manipulation Program), famoso software libero multipiattaforma dedicato all'editing delle immagini, hanno pubblicato una nuova maintenance release ovvero GIMP 2.10.34. Tale edizione migliora il supporto ad una notevole quantità di formati ed inoltre beneficia di una vasta pletora di funzionalità prelevate direttamente dal ramo di sviluppo del programma ovvero GIMP 3.0. Ad esempio una delle feature backportate più interessanti è il template selector all'interno del resize dialog o anche la funzionalità che consente di mostrare a schermo i symmetry dockable content quando l'immagine non è aperta in modo tale da migliorare la discoverability.

In GIMP 2.10.34 è reperibile la feature di high bit depth precision export per i file RAW ed il nuovo eye icon header all'interno dell'item tree view. Altra funzione backportata è il Canvas Size dialog capace di sfruttare in modo migliore lo spazio orizzontale invece di quello verticale. Questa novità è stata implementata spostando il pannello di preview e l'offset field a destra e ricollocando il pulsante "center" al di sotto di tali menu.

GIMP 2.10.34 beneficia di un rinnovato supporto ai file PSD, cioè quelli esportati da Photoshop, che gli consente di importare i layer con i clipping set (leading to color bleeding) oltre ai clipping layer ed alle relative export path.

Su GIMP 2.10.34 troviamo delle novità per i file PDF visto che è stata inserita l'opzione di riempimento automatico delle aree trasparenti con il colore bianco.

I coder hanno migliorato la gestione dei file JPEG-XL implementando la feature di metadata import, che richiede la presenza nel sistema della libreria libjxl 0.7.0, oltre al supporto iniziale per l'esportazione in tale formato. Inoltre anche i file TIFF hanno ricevuto delle attenzioni da parte dei developer, adesso GIMP può eseguire di default un miglior controllo per le invalid resolution durante il processo di importazione, consentendo quindi di prevenire i diversi warning per gli incorrect RichTIFFIPTC tag che comparivano con i contenuti prodotti dalla suite Adobe.