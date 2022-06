GIMP 2.10.32: arrivato il supporto al JPEG-XL image importing

Il team di coder GIMP ha annunciato alla sua community di utenti, tramite un articolo pubblicato sul blog ufficiale del progetto, il rilascio di una nuova stable release. GIMP 2.10.32 introduce varie novità di rilievo che consentono di migliorare l'esperienza utente generale di questo software di editing grafico. Tra le novità più importanti troviamo il supporto al JPEG-XL image importing. Nello specifico si tratta di un backporting della medesima feature presente nel ramo di sviluppo di GIMP 3.0.

Il JPEG-XL image importing permette appunto di importare all'interno dell'editor grafico tale formato di immagine di tipo raster, che è predisposto sia per la compressione con perdita di dati che senza perdita di dati. Tuttavia al momento GIMP non dispone nativamente della funzione di esportazione in tale formato ma fortunatamente esiste un plugin di terze parti che abilita tale feature.

Altra innovazione interessante presente in GIMP 2.10.32 riguarda il supporto al formato Adobe PSD. In tale build sono stati introdotte diverse patch, contenente codice proveniente sempre dal ramo di sviluppo di GIMP 3.o, che consentono una migliore gestione dei metadata presenti in questi file proprietari. Questo dovrebbe permettere una migliore importazione dei progetti sviluppati su Photoshop o su altri programmi della suite software Adobe.

Su GIMP 2.10.32 è stata aggiunta la funzionalità di import dei file CYMK(A) a 8 e 16bit ed il supporto al formato BigTIFF che consente di lavorare con file più grandi di 4GiB tramite l'uso di offset interni a 64 bit. Novità anche per il GIMP text tool che adesso supporta finalmente i localized glyph. Oltretutto il programma può ora gestire i loading transparent EPS file esportati dagli applicativi Adobe.

GIMP 2.10.32 è disponibile per Linux, Windows e macOS. Gli installer della nuova release sono disponibili per il download direttamente dal sito ufficiale del progetto. Gli utenti delle distribuzioni possono accedere all'upgrade anche tramite i repository software ed i relativi package manager.