Giga 150: PROMO Iliad in 5G a 9,99€ per sempre

La Giga 150 è sicuramente una PROMO rivoluzionaria per Iliad, questo perché dopo cinque anni è sicuramente l'operatore che ha mantenuto le promesse. Le offerte sono davvero bloccate per sempre e non subiranno modifiche di prezzo.

Vediamo cosa comprende la tariffa del momento e com'è semplice acquistare la propria SIM ONLINE, anche in formato elettronico.

Iliad Giga 150: i dettagli

La promozione è valida sia richiedendo la portabilità da qualsiasi operatore mobile nazionale sia per chi intende attivare una nuova numerazione con Iliad. In entrambi i casi, la tariffa rimane la stessa in termini di contenuto e caratteristiche.

L'offerta in questione prevede:

150 GB su rete Iliad disponibili alla massima velocità

10 Giga di internet da utilizzare in roaming in tutta l'Unione Europea

di internet da utilizzare in in tutta l'Unione Europea minuti senza limiti e verso tutti i gestori mobili e fissi nazionali

e verso tutti i gestori mobili e fissi nazionali SMS illimitati e verso qualsiasi carrier italiano

e verso qualsiasi carrier italiano minuti internazionali verso più di 60 destinazioni incluse nel prezzo

verso più di 60 destinazioni incluse nel prezzo Servizio 5G incluso nel prezzo

incluso nel prezzo Prezzo per sempre

Zero Scatti alla risposta

Zero Vincoli

Hotspot gratuito incluso

Mi richiami

Segreteria telefonica inclusa

Controllo del credito residuo

Nel canone mensile che corrisponde a soli 9,99 euro, troviamo minuti verso oltre 60 destinazioni nel Mondo. Con la Giga 150 è possibile chiamare fissi di Azzorre, Germania, Andorra, Antille Francesi, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cina, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Gibraltar, Grecia, Guam, Guernsey, Guyana, Hong Kong, Ungheria, Isola di Man, Arcipelago delle Canarie, India, Irlanda, Islanda, Israele, Jersey, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Madera, Malta, Mayotte, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Puerto Rico, Slovacchia, Repubblica Ceca, Riunione, Romania, Regno Unito, San Marino, Slovenia, Svezia, Svizzera e Taiwan. Mentre, per quanto concerne Canada, USA, Hawaii ed Alaska è possibile chiamare anche i mobili e non solo i numeri fissi.

Tutte le offerte Iliad, compresa questa, non ha costi extra e il prezzo è per sempre.

Costi ed altro

Il costo di attivazione una tantum è di soli 9,99 euro. Puoi richiedere l'attivazione ONLINE in pochi semplici step!

