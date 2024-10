Gialappashow: al via la nuova stagione! Approfondimenti, comici e ospiti

La quarta stagione di GialappaShow è iniziata con il botto: la prima puntata è andata in onda lunedì 22 ottobre su TV8, Sky Uno e in live streaming su NOW (dove sono disponibili anche le puntate on-demand).

La trasmissione, condotta dalla Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci e la presenza fissa del Mago Forest, ha inaugurato la sua nuova edizione con un ottimo debutto, conquistando ben 1.277.264 spettatori medi durante la prima puntata, con un 5,61% di share.

Il cast di comici e ospiti della prima puntata

Non a caso, l'hashtag #GialappaShow è stato in tendenza sui social per tutta la serata, con alcune delle imitazioni andare letteralmente virali. La prima puntata ha visto la partecipazione speciale di Laura Pausini, che ha affiancato Mago Forest durante la serata.

Tra gli ospiti si sono susseguiti: Herbert Ballerina e Giovanni Vernia, con le loro esilaranti parodie di Jannik Sinner e Fabrizio Corona, Ubaldo Pantani con la sua interpretazione di Bruno Vespa e Max Giusti, nei panni di Aurelio De Laurentiis e di Alessandro Borghese.

Presenti anche Alessandro Betti, che ha impersonato il famoso DJ Bob Sinclair, e Brenda Lodigiani, nelle vesti di Lazza e di Angela dei Ricchi e Poveri; da non dimenticare la brillante parodia di Ilary Blasi interpretata da Valentina Barbieri e l'immancabile sketch "Sensualità a Corte" con Marcello Cesena e Simona Garbarino, che ha visto come guest star Elio.

Star della serata Gigi, con la sua imitazione di Stefano De Martino, condivisa ovunque online. E poi, ancora: Ross con la partecipazione a "Geoflop" e i Cin Cin, ovvero Enrique Balbontin e Andrea Ceccon che sono entrati in scena direttamente dal Baratro, mentre i Neri Per Caso hanno eseguito un duetto con Laura Pausini sotto la direzione musicale del maestro Vittorio Cosma.

Dove vedere GialappaShow

Il GialappaShow va in onda ogni lunedì alle 21:30 su Sky Uno e in live streaming su NOW, con la possibilità di seguire le puntate on-demand. NOW offre vari pacchetti che permettono di accedere a serie TV, show e film senza interruzioni pubblicitarie. Per guardare GialappaShow, ti basterà l'abbonamento che include il Pass Cinema + Entertainment (annuale a 9,99 euro, oppure mensile a 11,99 euro).

L'attesa per la prossima puntata è già alle stelle. Lunedì prossimo, il programma ospiterà Valentino Rossi, il leggendario campione del Motomondiale. Appuntamento al 28 ottobre o, in alternativa, guardare le puntate on-demand, in differita.

