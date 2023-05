Gestisci il Tuo Business con un Clic: Scopri la proposta Tot

Il conto corrente è fondamentale per chi ha un'azienda o una P.IVA. In situazioni come queste, si ha infatti la necessità di gestire nel migliore dei modi i movimenti dei fondi, controllando le spese preferibilmente in un unico posto, nella maniera più rapida ed efficace. Chi è alla ricerca di una buona opzione, può sicuramente considerare quella di Tot.

Offre il meglio di classici conti correnti aziendali, ma in un unica e moderna offerta. Aprendo un conto potrete infatti ottenere un IBAN associato a una carta di credito Visa Business, oltre a funzionalità per la gestione delle spese e degli incassi , bonifici SEPA, SDD, deleghe F24, pagoPA e RiBa. Diventando adesso correntisti con Tot, il primo mese è gratuito.

Tot: tutto il necessario per le aziende in un unico posto

Il conto corrente Tot è totalmente Italiano. Funziona attraverso una collaborazione con Banca Sella, che fornisce i servizi bancari ed è depositaria dei fondi. Pagando un solo canone, si può avere un IBAN con tutte le funzionalità necessarie per chi ha un'azienda, come:

Possibilità di emettere bonifici SEPA online fino a 250.000€

Pagamenti SDD per gestire finanziamenti e utenze

Pagamenti deimodelli F24 online

Collegamenti a Entratel e Fisconline per le deleghe I24

Pagamenti pagoPA

Carta di credito Visa Business per i pagamenti aziendali

La carta di credito collegata al conto corrente è flessibile e al tempo stesso sicura: integra infatti i sistemi di sicurezza più avanzati, come la verifica tramite PIN personale e codice OTP durante le transazioni. È anche possibile disabilitare o riabilitare separatamente pagamenti online, in negozio e prelievi all'ATM. Al tempo stesso vengono supportati i sistemi di pagamento mobile, come GPay, Amazon Pay o Klarna.

Le protezioni includono anche assicurazioni per furto di denaro, di beni acquistati, frodi e addebiti non autorizzati. Tramite la carta Business sarà possibile ricevere un rimborso per infortuni o piccoli imprevisti di viaggio. Grazie al rapporto con Banca Sella, i capitali sono garantiti fino a 100.000.

Aprite ora il conto corrente e beneficiate di tutte le garanzie e le funzionalità offerte da Tot.

