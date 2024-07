Gemini: utenti potranno modificare immagini AI già generate

Google ha annunciato di recente l'aggiornamento dell'assistente di chat Gemini AI dalla versione 1.0 al più recente modello Gemini 1.5 Flash. L'ultimo modello offre una velocità ed efficienza migliori rispetto al modello utilizzato in precedenza e supporta anche una finestra di contesto lunga 32k. Come riporta il sito Android Authority, un nuovo report di APK Teardown suggerisce che Google sta lavorando per risparmiare tempo agli utenti che generano immagini utilizzando l’assistente AI. Attualmente, per perfezionare un'immagine generata utilizzando Gemini AI, l'utente deve tornare indietro e creare un'immagine da zero utilizzando i prompt di testo. Ciò potrebbe richiedere molto tempo se l'output di Gemini non è perfetto o in linea con il prompt di testo immesso dall'utente. Quindi, Gemini non ha la funzionalità per modificare un'immagine dopo che è stata generata. Fortunatamente, le cose potrebbero cambiare presto.

Nell'ultima versione beta dell'app Google 15.29.34.29 per Android, è stato individuato un nuovo strumento che consente di perfezionare le immagini generate dall'intelligenza artificiale. Ciò consentirebbe agli utenti di modificare i dettagli più fini su un'immagine già generata tramite lo strumento AI.

Gemini: i vantaggi della nuova funzionalità dell’assistente AI

Questa novità di Google potrebbe aiutare l'utente in due modi. Innanzitutto, Gemini sarà in grado di mantenere il nucleo di un'immagine. Tuttavia, alcune cose potrebbero essere modificate tramite prompt di testo naturali. In secondo luogo, Gemini capirà che non è necessaria un'immagine completamente nuova, ma chiede di modificare soltanto alcune parti dell'immagine.

Gli utenti potranno perfezionare o modificare i dettagli dell'immagine utilizzando prompt di testo e cerchiare manualmente le cose specifiche che desiderano modificare. La cerchiatura manuale potrebbe essere piuttosto semplice quando si utilizza uno smartphone o tablet che supporta una stylo. Ciò eliminerebbe infatti la necessità di immettere prompt di testo per descrivere Gemini, a quale parte dell'immagine ci si riferisce. Purtroppo, Ad oggi Google non ha annunciato quando questa funzionalità dell’assistente AI arriverà nella versione stabile dell'app. Maggiori dettagli dovrebbero essere rivelati in seguito.