Gemini potrà capire quando un file PDF è attivo sullo schermo

Google sta migliorando costantemente l'esperienza di Gemini AI integrando le sue capacità su vari schermi dello smartphone. Ad agosto, abbiamo assistito all'introduzione dei chip "Chiedi informazioni su questa schermata" e "Chiedi informazioni su questo video" per accompagnare la sovrapposizione Gemini, con quest'ultimo che risponde a qualsiasi domanda specifica tu abbia su un video di YouTube. Queste funzionalità sono state originariamente presentate in anteprima durante l'I/O 2024 a maggio. Allo stesso evento è stata presentata anche una funzionalità "Chiedi informazioni su questo PDF" per fornire risposte su file PDF lunghi. Questa particolare funzionalità sta finalmente arrivando agli utenti dell'app File by Google per Android.

Gemini: funzionalità disponibile soltanto per utenti Advanced con Android 15

La nuova funzionalità “Chiedimi informazioni su questo PDF” di Gemini fa parte dell'aggiornamento di Files by Google, distribuito la scorsa settimana. Google ha anche sottolineato all'epoca che questa opzione "sarà presto disponibile". Sembra che ciò stia accadendo finalmente per accadere, come rivelato da Mishaal Rahman di Android Police. L’autore ha pubblicato un post su Reddit, affermando che la funzionalità è ora disponibile, anche se non ancora per tutti gli utenti Gemini. Come Google ha osservato nell'elenco del Play Store, “Chiedimi informazioni su questo PDF” richiede un abbonamento Gemini Advanced, impostando Gemini come assistente predefinito. Inoltre, è necessario disporre di un dispositivo con sistema operativo Android 15.

Come mostrato da uno screenshot pubblicato da Rahman, il design di “Chiedi informazioni su questo PDF” è molto simile all'integrazione Gemini di YouTube. Quando disponibile, gli utenti dovrebbero essere in grado di trovare questa nuova funzionalità attivando la sovrapposizione Gemini, tenendo premuto il pulsante di accensione o tramite il comando vocale "Hey Google". Tutto ciò mentre si visualizza un file PDF in Files by Google. Come accennato, tale funzionalità non è ancora attiva e non è ancora chiaro quando Big G abbia intenzione di renderla disponibile. Una funzionalità come questa ha il potenziale di semplificare la vita di utenti e organizzazioni che devono esaminare diversi documenti al giorno. Questa aggiunta correlata ai PDF arriva subito dopo che Files by Google ha ottenuto il suo visualizzatore PDF all'inizio di questa settimana.