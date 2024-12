Gemini permette di lanciare chiamate senza sbloccare il device

Un segno distintivo degli assistenti virtuali è la loro capacità di gestire attività di base come effettuare chiamate e inviare messaggi senza dover prendere il telefono. Gemini di Google fa un ulteriore passo avanti, rendendo super facile chiamare o inviare messaggi senza nemmeno sbloccare il dispositivo. Tale modifica fa parte del prossimo aggiornamento dell'app Google 15.48, attualmente in versione beta. L’app Gemini gestisce già chiamate e messaggi, ma questo aggiornamento lo rende molto più semplice saltando il passaggio di sblocco. Questa funzionalità è comparsa per la prima volta a ottobre. Tuttavia, anche se abilitata, Gemini aveva ancora bisogno che il telefono fosse sbloccato.

Gemini: come attivare la nuova funzionalità

Come riportato da 9to5Google, per attivare la nuova funzionalità, basta accedere alle impostazioni di Gemini, trova la pagina "Gemini su schermata di blocco" e attivare l'opzione "Effettua chiamate e invia messaggi senza sbloccare" nella sezione "Chiamate e messaggi in uscita". Bisogna soltanto assicurarsi che le app di chiamata e messaggistica siano abilitate in Gemini, altrimenti non funzionerà. Una volta attivato, basterà dire "Hey Google", come si farebbe con Google Assistant. A questo punto l'AI gestirà subito le chiamate o i messaggi senza dover sbloccare il dispositivo.

Essere in grado di controllare il telefono mentre è bloccato è una caratteristica distintiva di Gemini Live. Mentre prima si potevano fare domande con il telefono bloccato, solo Google Assistant poteva inviare messaggi o effettuare chiamate senza sbloccarlo. Con questo ultimo aggiornamento, Gemini è pronto a sostituire completamente Google Assistant. Mentre Gemini potrebbe sembrare che stia solo recuperando terreno su Google Assistant in questo momento, il suo futuro sembra piuttosto entusiasmante. Grazie alla sua comprensione intelligente e alla sua capacità di apprendimento, è destinato a migliorare ancora nel gestire le attività. In futuro, l’AI di Google verrà perfezionata ulteriormente, in modo che si adatti al meglio alle attività degli utenti.