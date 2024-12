Google Chrome testa la nuova funzionalità AI "Store reviews"

Capita spesso di imbattersi in un prodotto su un sito web che non si conosce, ma che sembra interessante. In tal caso, una funzionalità in arrivo su Google Chrome potrebbe essere di grande aiuto. L’utente X Leopeva64 ha infatti individuato una nuova funzionalità "Store reviews" (Recensioni del negozio) nel browser di Google. Il nuovo strumento utilizza l'intelligenza artificiale (AI) per riassumere le recensioni di piattaforme indipendenti come Trustpilot, ScamAdvisor, ecc., per fornire rapidamente all'utente informazioni circa lo store online. Secondo il leakster, è possibile accedere alla funzionalità andando all'opzione "Visualizza informazioni sulla pagina" nella barra degli indirizzi. In seguito, basterà cliccare sull'opzione "Store reviews" in fondo all'elenco.

Google Chrome: "Store reviews" permetterà anche di evitare truffe

Secondo la descrizione di Big G, la nuova funzionalità di Google Chrome permette di ottenre: "riepiloghi generati dall'intelligenza artificiale delle recensioni provenienti da siti web di recensioni indipendenti come Trust Pilot, ScamAdvisor, Google e altri". In particolare, siti web come Trustpilot e ScamAdvisor consentono agli utenti di condividere le proprie esperienze su vari siti web. Ciò aiuta gli altri a sapere se i negozi online sono legittimi o meno. Secondo quanto riferito, il riepilogo generato dall'IA dalla funzionalità "Store reviews" di Chrome verrà visualizzato nella bolla informativa della pagina. Ciò offrirà una rapida panoramica della reputazione del negozio e aiuterà gli utenti a evitare potenziali truffe ed esperienze di acquisto di bassa qualità.

L'integrazione delle funzionalità di IA nel browser Google Chrome è in linea con la strategia di Big G di sfruttare il potenziale dell'IA per aiutare gli utenti ad avere un accesso semplificato alle informazioni critiche. Attualmente, la funzionalità AI "Store reviews" di Chrome è in fase di sviluppo e non è disponibile per nessun utente. Gli utenti di Chrome possono aspettarsi che questa funzionalità venga spinta in un futuro aggiornamento. Tuttavia, ad oggi l’azienda di Mountain View non ha condiviso ulteriori dettagli in merito.