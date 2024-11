Gemini per iPhone: Google lancerà presto app standalone per iOS

Gli utenti iPhone potrebbero presto avere un nuovo modo di interagire con l'assistente AI di Google, Gemini. In precedenza, era possibile accedere all’assistente solo tramite una scheda dedicata all'interno dell'app Google. Una recente scoperta, riportata da 9to5Google, suggerisce che Google sta testando un'app standalone Gemini per iPhone sull'App Store. Quest’ultima offrirebbe funzionalità attualmente non disponibili tramite l'integrazione esistente all'interno dell'app Google. Un altro aspetto dell'app standalone individuata è l'inclusione di Gemini Live, una funzionalità attualmente non disponibile su iOS. Gemini Live consente agli utenti di conversare con l'IA tramite comandi vocali. Questa funzionalità è disponibile gratuitamente per gli utenti Android da settembre 2024. La sua comparsa nell'app Gemini per iOS suggerisce che Google potrebbe essere vicina a un lancio per iPhone.

Gemini per iPhone: funzione disponibile in beta test in alcune località

Secondo i report, ad oggi solo un singolo utente nelle Filippine è riuscito ad accedere all'app. L'elenco dell'App Store stesso non è accessibile nella maggior parte delle regioni, Stati Uniti compresi. Ciò suggerisce che Google sta conducendo un beta test in località selezionate. Questo lancio mirato potrebbe essere un modo per Google di raccogliere feedback degli utenti e risolvere eventuali problemi prima di una versione più ampia. Un'app Gemini per iPhone offrirebbe agli utenti un modo più snello e comodo per interagire con l'assistente AI di Google. Tuttavia, alcune domande rimangono senza risposta. L'app standalone sostituirà l'integrazione esistente all'interno dell'app Google o entrambe le opzioni coesisteranno? Quanto sarà ampiamente supportata la funzionalità Live Activities nei diversi modelli di iPhone e nelle diverse versioni di iOS? Ad oggi non è dato saperlo.

Poiché Google deve ancora annunciare ufficialmente l'app Gemini per iPhone, non possiamo dire con certezza se e quando verrà rilasciata su larga scala. Tuttavia, la fuga di notizie indica che Google sta attivamente esplorando modi per portare un'esperienza Gemini migliorata e ricca di funzionalità su iOS. Se la beta chiusa avrà successo, gli utenti iPhone potrebbero avere presto a disposizione un nuovo potente strumento di assistenza AI sui loro dispositivi.