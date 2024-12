Garantisci la sicurezza della rete domestica con una VPN

Una VPN garantisce un livello aggiuntivo di sicurezza per la connessione e può rappresentare un servizio essenziale per tutti gli utenti. Ricorrendo a una VPN, infatti, è possibile massimizzare la sicurezza della rete domestica, con la possibilità di sfruttare la crittografia per nascondere il proprio indirizzo IP e tutte le informazioni incluse nel traffico dati inviato e ricevuto.

La VPN può essere installata direttamente sui propri dispositivi oppure può essere configurata nel router di casa. Scegliendo il servizio giusto, inoltre, c'è anche la possibilità anche di evitare qualsiasi forma di tracciamento, grazie alla possibilità di scegliere una VPN "no log".

Il servizio giusto per mettere in sicurezza la rete domestica è NordVPN. Con l'offerta in corso, la VPN è ora disponibile al prezzo scontato di 2,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere all'offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, tramite il box qui di sotto.

Rete domestica al sicuro con una VPN

Con NordVPN è possibile mettere al sicuro la rete Internet domestica sfruttando la crittografia del traffico dati (senza limiti) oltre a una politica no log che azzera il tracciamento dell'attività online e nasconde l'indirizzo IP.

La VPN può essere installata su tutti i propri dispositivi, grazie alle varie app disponibili per i principali sistemi operativi, ma anche direttamente sul router, in modo da offrire una protezione aggiuntiva per l'intera rete domestica.

Per configurare NordVPN sul router di casa è possibile seguire la guida disponibili sul sito ufficiale di NordVPN. La procedura cambia in base al modello utilizzato e può essere completata anche sui router forniti dai principali operatori di telefonia.

NordVPN è ora disponibile al prezzo scontato di 2,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra. Il servizio prevede la fatturazione anticipata, con possibilità di pagare in 3 rate con PayPal. Per attivare la promo basta seguire il link qui di sotto.

