Gaming veloce come non mai con la fibra Vodafone. C’è anche un buono Amazon

Cari lettori gamer e non, ecco la soluzione definitiva per un'esperienza di gaming veloce come non mai. Vodafone offre adesso connettività in fibra ottica da 2,5 Gbps con l’offerta Internet Unlimited. Come se non bastasse, se sottoscrivete l’abbonamento entro oggi 22 agosto 2024, riceverete un buono regalo Amazon da 50 euro. Quindi, se volete evitare di perdervi questa occasione, datevi una mossa.

Con Vodafone, non solo avrete la connessione in fibra super veloce, ma anche un mucchio di altri vantaggi. Il pacchetto include il modem con Wi-Fi Optimizer, che garantisce stabilità della connessione su tutti i dispositivi di casa.

Gaming veloce come non mai: la fibra Vodafone fa la differenza

Con la promozione, Vodafone vi regala chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali. Se siete impazienti (come ogni gamer che si rispetti) e non potete aspettare che la linea fibra sia operativa, Vodafone ha pensato anche a questo. Il provider, infatti, vi fornisce di SIM dati con 15 GB di traffico per navigare e giocare già da subito.

Se volete sapere di più sulla copertura del servizio, non vi resta che visitare la pagina dedicata sul sito di Vodafone. Tra l'altro, potete recedere dal contratto in qualsiasi momento e utilizzare un router a vostra scelta.

E il prezzo di Vodafone Internet Unlimited? Soltanto 25,90 euro (invece dei soliti 27,90 euro). Inoltre, il costo di attivazione è in offerta a 19,95 euro invece di 39,90 euro, purché attiviate online.

Dunque, non lasciatevi scappare questa offerta speciale che include la connessione in fibra ottica da urlo, il modem Wi-Fi Optimizer, chiamate illimitate e una SIM dati. E poi c'è il buono Amazon da 50 euro. Insomma, Vodafone non solo vi regala un'esperienza di gaming veloce come non mai, ma anche la possibilità di acquistare online senza mettere mano al portafoglio.

