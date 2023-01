Fuori sede? Ecco le borse di studio per la tua formazione

Il tuo computer. La tua scrivania. Le tue ambizioni. La tua tazza di caffè. Circondati degli strumenti necessari, crea il giusto contesto e riempi la tua giornata sapendo, fin dal momento in cui apri gli occhi, che potrai fare la differenza per le tue prospettive future. Le ore buttate al vento con il pendolarismo ed i costi impossibili dello studio lontano da casa (l'inflazione ha colpito duramente, con affitti raddoppiati in molte città) sono infatti residui di un passato che la transizione digitale ha consentito di superare: oggi studiare fuori sede non solo è possibile, ma è anche una soluzione ottimale che 24ORE Business School mette a disposizione di chiunque abbia talento, capacità e voglia di mettersi in gioco.

Dalle strategie digitali alla gestione delle comunicazioni sui social media, passando per il marketing data driven o lo sviluppo di contenuti per i nuovi media: le opzioni non mancano e, entro il 23 gennaio, non mancano neppure preziosi vantaggi extra per una scelta di questo tipo.

Borse di studio per studenti fuori sede

Tutto quel che serve sono un pc ed una connessione: non ci saranno appartamenti da condividere, né lunghi spostamenti in treno, né ore perse ad aspettare il tram. Una volta acceso il monitor si è immediatamente immersi nell'ecosistema formativo che 24ORE Business School ha messo a punto in questi anni, con un'ampia offerta a disposizione in molti rami, un parterre di docenti d'eccellenza ed una organizzazione che in ogni suo aspetto punta sulla massima qualità dell'esperienza di apprendimento.

Per gli studenti fuori sede quel che prima era l'onta del "non frequentante" diventa oggi beneficio del "live streaming": veri e propri Master Full Time, infatti, sono accessibili da remoto, attingendo alle medesime risorse di chi è in presenza (a Roma o Milano) e potendo così seguire medesimo percorso con medesima efficacia. Tempo e spazio non sono più un problema perché una semplice connessione li supera entrambi agilmente: oggi, finalmente, si può scegliere.

Scegli entro il 23 gennaio

Per chi sceglie entro il 23 gennaio c'è un'opzione in più: si tratta delle borse di studio messe a disposizione da 24ORE Business School, un modo per tendere la mano proprio a quell'Italia di provincia le cui possibilità sono troppo spesso precluse da trasporti complessi, costi extra difficili da affrontare e ostacoli ulteriori (burocrazia, vincoli familiari, impegni lavorativi pregressi, eccetera). Le borse di studio sono un tappetino rosso verso un ambiente dedicato dove questi problemi non sussistono poiché si può fare tutto da casa, senza gli obblighi e le costrizioni che lo studio fuori sede impone.

Non semplici sconti, ma vere e proprie sforbiciate sul costo per un ampio numero di corsi. Non semplici offerte, dunque, ma importanti opportunità di formazione prima e di riscontro lavorativo poi. I Master di 24ORE Business School, infatti, sono pensati specificatamente per questo obiettivo: trovare studenti motivati e talentuosi per trasformarli in professionisti di valore da mettere a disposizione ad un ampio network di importanti aziende. Quando si sceglie, insomma, si apre un percorso che ha un tragitto delineato, scandito dalle statistiche di quanti hanno già sperimentato la bontà del progetto: il 55% degli studenti trova lavoro ancor prima della fine del Master ed il 90% dei partecipanti lo trova entro 4 mesi dal termine. Gli stage garantiti sono inoltre il tassello che unisce la parabola della formazione all'atterraggio di una professione, sposando risultati certi ad ambizioni dichiarate.

Le borse di studio si innestano in tutto ciò come una via preferenziale per tutti coloro i quali scontano gli oneri della distanza e che nelle lezioni in live streaming possono invece trovare una soluzione che sblocca definitivamente la strada verso i propri obiettivi.

Come scegliere

Su questa pagina è possibile trovare tutte le opzioni a disposizione. I corsi 24ORE Business School (full time con stage) possono essere fruiti da remoto attingendo ad una faculty prestigiosa, ad un servizio di orientamento e consulenza personalizzati per la propria carriera e ad un programma aggiornato e sviluppato in collaborazione con importanti aziende partner.

Una formazione di alto livello di di immediata applicazione, insomma, perché l'obiettivo non è soltanto quello di accompagnare uno studente verso una certificazione, ma soprattutto di plasmare un professionista a tutto tondo pronto ad essere immediatamente inserito dove gli compete.

Alcune opzioni:

Non solo il costo complessivo è ridotto in virtù dell'offerta dedicata agli studenti fuori sede, ma la speciale modalità offerta (ed ampiamente sperimentata con successo) permette risparmi quotidiani di entità tale da rendere l'intero percorso estremamente conveniente ed accessibile.

Le opzioni sul piatto sono dunque molte, così come l'offerta legata alle borse di studio per i fuori sede è fortemente utile. Per poter approfittare di questa sforbiciata, però, è necessario scegliere e scendere in campo entro il 23 gennaio: non c'è esitazione, del resto, per chi mette i buoni propositi in cima alle proprie priorità, per chi è pronto ad investire sul proprio futuro e per chi ha talento da vendere. Oltre 900 aziende partner sono in attesa di profili di questo tipo ed in tempo di rivoluzione digitale non sarà certo la geolocalizzazione a limitare la selezione dei migliori talenti sulla piazza.

In collaborazione con 24ORE Business School