FTTH Virgin Fibra: PROMO con 3 Mesi di Infinity+

L'unica proposta che ti permette di navigare da casa senza limiti in FTTH è quella del provider Virgin Fibra che in questo periodo ha una promozione che include anche 3 mesi di Infinity+ con film, Serie TV, cartoni, eventi sportivi e molto altro.

La Fibra Pura (FTTH) di Virgin a 2.5 Giga di velocità massima in download è 12 volte più veloce delle connessioni in misto rame (FTTC), mentre, la FTTH ad 1 Giga è 5 volte più performante Entrambe le tecnologie sono state pensate per garantirti al meglio tutti gli eventi in streaming. Inoltre, disdire non ti costa nulla ed il modem è gratuito.

FTTH Virgin Fibra: ecco le novità

Il nuovo catalogo di Virgin è molto chiaro e si capisce sin da subito. Le offerte di punta sono due e differiscono per la velocità di connessione. Per quanto concerne la tecnologia, essa rimane la medesima in entrambi i casi.

La tariffa di base, entry level, prevede internet senza limiti a casa in FTTH fino a 1000 Mega di velocità in download, modem incluso nel prezzo con Wi-Fi 6 senza alcun rateo e 3 Mesi gratis di Infinity+. Il tutto a soli 24,49 euro al mese per 18 mesi, successivamente il canone ammonta a 29,49 e rimane bloccato per sempre.

La seconda offerta offre le stesse identiche feature solo che cambia la velocità di connessione. Infatti, in questo caso la promozione arriva a 2.5 Gigabit al secondo in download sempre rigorosamente in FTTH. Il canone in questo caso arriva a 29,49 euro per sempre, anziché di 30,49€.

Queste due proposte sono disponibili anche nella versione Fibra & Fitness a 10 euro al mese in più. Le soluzioni per gli sportivi offrono infatti 2.500 Corsi Virgin Active Revolution.

Costi iniziali

Le versioni con Fibra ad 1 Gigabit hanno un costo iniziale di 19,99€, mentre, quelle a 2.5 Gigabit il contributo iniziale si aggira sui 30,99€. Provala ora! Con Virgin disdici quando vuoi senza penalità.

