Friggitrice ad aria Philips da 6,2L e tecnologia rapid air al 48%

Philips è un'azienda che fa della versatilità uno dei suoi principali punti di forza e oggi, su Amazon, la sua friggitrice ad aria viene messa in promozione con uno sconto XL del 48% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 77,99€.

Maxi promo: sconto XL sulla friggitrice ad aria Philips!

La friggitrice ad aria Philips XL è l’alleata perfetta per chi desidera preparare pasti deliziosi, croccanti fuori e teneri dentro, con poca o nessuna aggiunta di olio. Grazie alla tecnologia RapidAir e al suo innovativo design a stella marina, l’aria calda viene fatta vorticare per garantire risultati di alta qualità, riducendo al minimo i grassi.

Pensata per le famiglie, questa friggitrice offre una dimensione XL con un cestello da 6,2 litri, ideale per cucinare fino a 5 porzioni in una sola volta. Che si tratti di una cena in famiglia o di un pasto per gli amici, la sua capacità consente di gestire facilmente grandi quantità di cibo, rendendo ogni occasione speciale.

Il pratico touch screen con 8 impostazioni di cottura rende tutto più semplice: con un solo tocco puoi preparare snack surgelati, patatine fresche, carne, pesce, cosce di pollo, torte e persino verdure grigliate. Ma non finisce qui! Le 14 funzioni di cottura in 1 ti permettono di friggere, cuocere, grigliare, arrostire, disidratare, tostare, scongelare e molto altro, per una cucina creativa e versatile.

Grazie alla connessione con l’app HomeID, puoi accedere a centinaia di ricette sane e gustose, personalizzate per le esigenze della tua famiglia. L’app offre anche opzioni vegane e vegetariane, sviluppate da esperti per garantirti piatti nutrienti e facili da preparare.

