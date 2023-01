Freespire 9.0: implementato Xfce 4.18

Il team di PC/OS Open Source ha annunciato alla propria community di utenti ed appassionati la disponibilità della nuova stable release della distribuzione Freespire. Si tratta nel concreto di un sistema operativo basato sui pacchetti provenienti dai repository software di Xubuntu 22.04 LTS (Long Term Support) che include tutte le patch si sicurezza rilasciate fino al 17 gennaio 2023. L'obbiettivo del progetto è assicurare un ambiente di lavoro completamente composto da software open source che sia: sicuro, stabile e funzionale. Freespire 9.0 implementa quindi tutta una serie di funzioni e applicativi pensati per assecondare tutte le necessità degli utenti ed i diversi workflow. In questa nuova build troviamo come desktop environment di riferimento Xfce 4.18, ovvero l'ultima edizione di tale ambiente desktop open source basato sulle librerie grafiche GTK.

Xfce 4.18 gode di svariate innovazioni per il file manager Thunar come ad esempio un toolbar completamente personalizzabile in base ai gusti ed alle necessità dell'utente. Inoltre è disponibile la comoda funzione di split view in modo tale da ottenere due tab del file manager aperte ed affiancate contemporaneamente.

Thunar implementa anche il comodo sistema di file highlighting, che permette di inserire un colore di background personalizzato ed un custom foreground text colour per poter catalogare determinati file in base alla colorazione. Inoltre sempre in tale release è stata potenziata la capacità di ricerca che ora risulta essere più affidabile, rapida e precisa.

Freespire 9.0 non include coder o software proprietari tuttavia se questi dovessero risultare indispensabili per l'utente sono sempre disponibili nei repository software della distribuzione. Di base Freespire 9.0 integra un grosso bacino di programmi come ad esempio: il browser web Firefox, l'email client Thunderbird, il BitTorrent Client Transmission, il media player Parole, l'image editor GIMP, l'IRC client HexChat, il music player Rhythmbox, la suite d'ufficio ONLYOFFICE e l'OS image flasher utility balenaEtcher.

Il media d'installazione di Freespire 9.0 è disponibile per il download direttamente dal sito ufficiale del progetto.