Fox lancerà la sua piattaforma di streaming entro la fine del 2025

Fox ha rivelato i suoi piani per lanciare una piattaforma di streaming entro la fine del 2025, con l'obiettivo di attrarre un pubblico più ampio, in particolare coloro che hanno abbandonato la televisione via cavo o che non hanno mai sottoscritto un abbonamento a questo tipo di servizio. Il nuovo servizio si concentrerà su un mix di contenuti sportivi e notizie, proponendo un'alternativa flessibile per chi preferisce la visione in streaming rispetto al tradizionale pacchetto via cavo.

Lachlan Murdoch, CEO di Fox, ha chiarito che la nuova offerta non avrà l’intento di sostituire i servizi via cavo, ma di integrarsi con essi, per rispondere alla crescente domanda di fruizione dei contenuti attraverso piattaforme digitali. Il progetto prevede l’avvio del servizio con un numero di abbonati "modesto", il che si tradurrà anche in un prezzo competitivo, per attrarre una fetta consistente di utenti alla ricerca di un'alternativa economica ai tradizionali abbonamenti via cavo.

Fox trasmetterà il prossimo Super Bowl

Fox è già presente nel settore dello streaming con Tubi, una piattaforma gratuita con pubblicità che, tra l’altro, trasmetterà il prossimo Super Bowl. Questa nuova iniziativa di streaming avrà lo scopo di arricchire ulteriormente l’offerta del gruppo, che in passato aveva tentato di sviluppare un servizio sportivo, Venu, in collaborazione con Warner Bros. Discovery e Disney, ma che poi è stato abbandonato. Con questo nuovo servizio, Fox mira a entrare in diretta competizione con altri giganti del settore come ESPN, CNN, CNBC e altre piattaforme come DirecTV e Xfinity, che stanno investendo sempre di più nel mercato in espansione dello streaming.

La piattaforma offrirà agli utenti l'opportunità di seguire le partite sportive in diretta, permettendo di godere di un’esperienza di visione più personalizzata e conveniente, che risponda alle esigenze di un pubblico sempre più orientato verso l’on-demand. Con questa mossa, Fox spera di potersi affermare come un player di rilievo in un settore sempre più competitivo, continuando a evolversi in base ai cambiamenti delle abitudini di consumo dei media.