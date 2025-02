Fotocamera top e velocità 5G: iPhone 16 è il re degli smartphone, oggi RISPARMI 130€

Con Controllo fotocamera, scattare foto e girare video diventa ancora più intuitivo: puoi accedere in un istante agli strumenti essenziali, come zoom e profondità di campo, per ottenere sempre l’inquadratura perfetta.

Grazie all’ultra-grandangolo migliorato con autofocus, i dettagli delle foto e dei video macro sono incredibilmente nitidi. La fotocamera Fusion da 48MP permette di catturare immagini ad alta risoluzione, mentre il teleobiettivo 2x di qualità ottica consente di zoomare senza perdere qualità. Con gli Stili fotografici di nuova generazione, puoi personalizzare ogni scatto e, se cambi idea, tornare facilmente alla versione originale.

Il cuore pulsante di iPhone 16 è il chip A18 SuperSmart, un vero salto generazionale rispetto all’A16 Bionic, che abilita funzionalità avanzate per foto, video e gaming di livello console, mantenendo un’efficienza energetica straordinaria. La batteria ottimizzata lavora in sinergia con il chip, offrendo fino a 22 ore di riproduzione video e supportando sia la ricarica USB-C che la tecnologia MagSafe per un wireless ancora più veloce.

Costruito per durare, iPhone 16 ha un guscio in alluminio aerospaziale e un display Super Retina XDR da 6,1”, protetto da Ceramic Shield di ultima generazione, due volte più resistente di qualsiasi vetro per smartphone. Infine, il nuovo Tasto Azione offre un accesso immediato alle funzioni più usate: basta un tocco per attivare la modalità Silenzioso, accendere la torcia, registrare un memo vocale e molto altro.

iPhone 16, viene oggi messo in offerta su Amazon con uno sconto attivo del 13% che fa calare il prezzo fino a 849€. Approfittane adesso.