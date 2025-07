Foto spettacolari con Xiaomi 14T Pro (12/256GB) con sensore Light Fusion 900

Tieniti forte perché ti stiamo segnalando un'offerta meravigliosa che ti permette di avere uno smartphone eccezionale, con un sensore fotografico pazzesco, a un prezzo decisamente vantaggioso. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Xiaomi 14T Pro a soli 479,90 euro, invece che 799,90 euro.

Sembra incredibile ma ti assicuro che tutto vero. Anche se il prezzo di listino non viene segnalato lo puoi tranquillamente visualizzare sul sito ufficiale di Xiaomi e potrai notare che su quel prezzo c'è uno sconto di 320 euro. Questa però è un'offerta esclusiva per i clienti Prime e quindi se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui. Potrai anche pagare in comode rate da 95,98 euro al mese senza interessi.

Xiaomi 14T Pro è un cameraphone straordinario

Possiamo dire che Xiaomi 14T Pro è un cameraphone eccellente con il suo sensore Light Fusion 900 da 50 MP, dotato di ultra-grandangolare da 12 MP e teleobiettivo da 50 MP. Potrai scattare foto in qualsiasi posto e con qualsiasi luce. Inoltre ha un peso di soli 209 grammi per uno spessore di 8,4 mm ed è resistente all'acqua e alla polvere con certificazione di grado IP68.

È dotato di un bellissimo display AMOLED a 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento da 144 Hz e luminosità di picco che arriva a 4000 nit. A bordo troviamo il potente processore MediaTek Dimensity 9300+ supportato in questa versione da 12 GB di RAM e da una memoria interna di 512 GB. Ottima anche la batteria da 5000 mAh che non solo possiede una ricarica cablata da 120 W ma addirittura una ricarica wireless da 50 W.

Sicuramente una delle migliori offerte del momento nella categoria. Quindi non fartela scappare. Vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Xiaomi 14T Pro a soli 479,90 euro, invece che 799,90 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

