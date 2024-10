Foto mozzafiato con HONOR 200 5G, ora al 33% la versione da 256GB

Ami fare fotografie e vorresti quindi uno smartphone che abbia una fotocamera professionale senza spendere troppi soldi? Allora lascia che ti dia una mano segnalando di questa promozione pazzesca che trovi su Amazon. Se fai veloce puoi mettere nel tuo carrello HONOR 200 5G a soli 399,90 euro, invece che 599,90 euro.

Come puoi vedere siamo di fronte uno sconto bello grosso del 33% che solo oggi ti permette di risparmiare la bellezza di 200 euro sul totale. Un'offerta davvero da non farsi scappare. Anche perché questo è uno smartphone dalle prestazioni davvero straordinarie. Oltre ad avere una fotocamera pazzesca possiede un processore potente e un'ottima batteria. Inoltre puoi acquistare subito e pagare in comode rate da 79,98 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

HONOR 200 5G a un super prezzo su Amazon

Per uno smartphone così performante come HONOR 200 5G dovresti spendere molto più soldi di quelli che invece spenderai oggi. Siamo di fronte a uno dei migliori medio gamma in commercio. Come ti dicevo una delle cose più straordinarie è il comparto fotografico con tripla camera da 50 MP con sensore Sony IMX906 e grandangolare e Macro da 12 MP.

È dotato del potente processore Snapdragon 7 Gen 3 supportato in questa versione da 8 GB di RAM e una memoria interna straordinarie da 256 GB. Gode di un ottimo display OLED da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Inoltre monta una generosa batteria con capacità da 5200 mAh e ricarica rapidissima da 100 W.

Quest'offerta non è assolutamente da perdere. Dunque prima che sia tardi e scada vai su Amazon e acquista il tuo HONOR 200 5G a soli 399,90 euro, invece che 599,90 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.