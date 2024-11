Follia Black Friday: robot aspirapolvere Philips al 60% di sconto

Il robot aspirapolvere Philips è la soluzione ideale per una pulizia completa ed efficace della casa. Grazie alla sua elevata potenza di aspirazione fino a 4000 Pa, è in grado di rimuovere facilmente sporco di grandi dimensioni, come le briciole. Inoltre, il robot regola automaticamente la sua potenza di aspirazione su 4 livelli (Eco, Normale, Alto e Max) per garantire una pulizia profonda anche su moquette e tappeti, catturando particelle di polvere sottile in profondità.

Dotato di una navigazione laser a 360° (LiDAR), questo robot offre una scansione precisa della casa per pianificare il percorso di pulizia più efficiente. Può raggiungere ogni angolo, muovendosi agilmente intorno ai mobili e sotto letti o divani grazie alla sua altezza ridotta di soli 96 mm.

La pulizia può essere completamente personalizzata tramite l'app Philips HomeRun, progettata per essere intuitiva e facile da usare. Con pochi tocchi, è possibile avviare un piano di pulizia su misura, supportati anche da pratici video tutorial passo-passo.

Oltre all’aspirazione, il robot Philips offre anche la funzione di lavaggio dei pavimenti, eliminando il sottile strato di polvere accumulato quotidianamente. Grazie a questa doppia azione, lascia i pavimenti non solo puliti, ma anche freschi al tatto, garantendo una sensazione di comfort totale anche a piedi scalzi.

Su Amazon, il robot aspirapolvere Philips, l'HomeRun Serie 3000, viene messo in offerta con uno sconto XL del 60% per un costo finale di 199,99€.