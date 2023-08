Firefox: come installarlo su ChromeOS

La fondazione Mozilla ha annunciato che il browser Open Source Firefox è installabile anche sui computer Chromebook e su tutti i device equipaggiati con il sistema operativo ChromeOS. Realizzato dagli sviluppatori di Google, quest'ultimo è in sostanza una variante di Gentoo, distribuzione basata sul kernel Linux.

Requisiti per l'installazione di Firefox su ChromeOS

Così come Firefox, anche ChromeOS è una soluzione rilasciata sotto licenza Open Source. Si tratta di una piattaforma pensata per chi opera soprattutto su Internet, con una connessione costantemente attiva, e ha la necessità di utilizzare servizi Web based come quelli offerti dal network di Big G.

Per poter installare il browser di Mozilla su ChromeOS nel proprio computer è necessario disporre di un Chromebook basato su architettura x86. La versione utilizzata di ChromeOS deve essere come minimo la 80, diversamente bisognerà procedere con un aggiornamento. Per verificare la release corrente è possibile digitare la flag chrome://version su Google Chrome.

È necessario inoltre abilitare il supporto a Linux per ChromeOS nel Chromebook, tenendo conto che si tratta di una feature ancora in fase di betatest.

Installazione di Firefox su ChromeOS

Una volta attivato il supporto per Linux si deve verificare tramite Terminale che la versione disponibile sia quella richiesta. Ciò è possibile tramite l'istruzione:

cat /etc/os-release

Se la release indicata non dovesse essere la 10 o successiva si dovrà lanciare l'apposito script per avviare l'aggiornamento:

sudo bash /opt/google/cros-containers/bin/upgrade_container

I tempi dell'upgrade variano a seconda della caratteristiche del computer e della propria velocità di connessione. Una volta terminata la procedura il container Linux deve essere riavviato e bisognerà controllare che sul terminale in uso sia stato abilitato il supporto a Flatpak. Quest'ultimo è un package manager che servirà per la fase conclusiva dell'installazione.

L'ultimo passaggio richiede infatti di lanciare l'istruzione:

flatpak install firefox

Se tutto dovesse andare per il meglio Firefox sarà pronto all'uso nella propria copia di Chromebook.