Firefox 134.0.2 include bugfix per link non funzionanti e non solo

Mozilla ha rilasciato un altro piccolo aggiornamento per il suo browser, che corregge diversi problemi e bug. La nuova versione Firefox 134.0.2 può già essere scaricata dagli utenti all'interno del browser o del sito web ufficiale. Tra le novità, gli ingegneri di Mozilla hanno risolto problemi con segnalazioni di crash che non venivano visualizzate per alcune impostazioni locali, link HTML ancorati non funzionanti, bug relativi a strumenti per sviluppatori e debug delle estensioni e altro ancora.

Firefox 134.0.2: i dettagli del nuovo aggiornamento

Come mostra Mozilla nel changelog ufficiale di Firefox 134.0.2, è stato corretto il crash reporter non visualizzato per alcune build localizzate (bug 1940763). Inoltre, è stata corretta una regressione in Firefox 134 in cui i link ancorati nei frameset HTML che puntano ai file locali non funzionavano (Bug 1934807). Firefox 134.0.2 risolve poi un problema negli strumenti per sviluppatori che impediva il reinvio delle richieste di rete durante il debug delle estensioni (Bug 1934478). Infine, è stato corretto un problema in cui il consumo di dati da parte dei service worker poteva interrompersi inaspettatamente (Bug 1941210).

La versione 134.0.2 di Firefox segue la 134.0.1, la quale ha corretto bug con l'interfaccia utente che si bloccava su siti come Google e YouTube. La precedente versione ha poi corretto crash all'avvio dopo l'aggiornamento a Firefox 133 e bug con i menu di selezione del motore di ricerca. Per quanto riguarda la versione 134.0, rilasciata il 7 gennaio, Mozilla ha introdotto nuove funzionalità. Tra queste vi sono ad esempio i gesti del touchpad migliorati su Linux (è possibile interrompere lo scorrimento cinetico posizionando due dita sul touchpad). La società ha introdotto la riproduzione accelerata tramite hardware di video HEVC su Windows, un layout rinnovato della nuova pagina delle schede per più utenti negli Stati Uniti e in Canada e altro ancora. IL rilascio della prossima versione completa, ovvero Firefox 135, è previsto per il 4 febbraio 2025.