Firefox 131.0.3: ecco tutte le novità del nuovissimo aggiornamento

Mozilla ha rilasciato una nuova versione del suo browser, Firefox 131.0.3, con una serie di correzioni e miglioramenti volti a risolvere vari problemi che affliggevano gli utenti. Tra i bug risolti, uno dei più importanti riguarda i problemi che molti utenti riscontravano con la riproduzione di video su YouTube, in particolare per i formati VR180 e 360. Con questo aggiornamento, i video dovrebbero ora essere visualizzati correttamente, senza errori o malfunzionamenti.

Un altro problema significativo che è stato affrontato riguarda i crash del browser su dispositivi Windows. In particolare, Firefox tendeva a bloccarsi in presenza di alcuni software antivirus, come Avast e AVG. Questo bug, che causava arresti improvvisi durante la navigazione su determinati siti web, è stato finalmente risolto, garantendo una maggiore stabilità del browser su queste configurazioni.

Inoltre, l'aggiornamento ha risolto una difficoltà specifica che affliggeva gli utenti che cercavano di accedere ai propri servizi bancari online. Alcuni utenti non riuscivano ad accedere correttamente alla sezione "Bill Pay" dei loro conti bancari. Questo problema è stato corretto, permettendo ora un accesso fluido e senza ostacoli a questi servizi essenziali.

Risoluzione bug e rimozione estensioni

Tra le altre migliorie, Firefox 131.0.3 ha corretto un difetto che impediva lo spostamento del pulsante "Mostra tutte le schede" nella barra degli strumenti, consentendo agli utenti una maggiore personalizzazione dell'interfaccia del browser.

Questo aggiornamento, oltre a risolvere i vari bug, porta con sé anche nuove funzionalità introdotte con la versione principale di Firefox 131. Tra queste, spicca la possibilità di concedere autorizzazioni temporanee ai siti web, un'opzione che aumenta la flessibilità della gestione della privacy. Sono stati inoltre apportati miglioramenti alle anteprime delle schede e al sistema di localizzazione e traduzione.

In parallelo, è emersa una notizia riguardante uBlock Origin Lite: il creatore dell'estensione ha deciso di rimuoverla dal Mozilla Add-ons Store, citando difficoltà e frustrazioni nel processo di revisione delle estensioni da parte del team di Mozilla.