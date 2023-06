Firefox 115 Beta: in arrivo la Cookie Banner Reduction ed in Quick Action

Qualche giorno fa è stata rilasciata la versione stabile di Firefox 114. Quest'ultima build di tale browser open source sviluppato dai coder della Mozilla Foundation implementa alcune innovazioni di rilievo come ad esempio un più ampio supporto a DoH ( DNS over HTTPS), si tratta per la precisione di una privacy-focused feature che può essere sfruttata per eseguire le risoluzioni DNS (Domain Name System) sfruttando il protocollo HTTPS (HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer). Tale funzione offre quindi delle opzioni di navigazione più sicure e rispettose dell'anonimato in rete per tutti gli utenti. Il team di Mozilla non si sta dando un attimo di pausa ed ha infatti dato vita al nuovo ramo di beta testing. Firefox 115 beta gode di una pletora di novità che faranno sicuramente piacere a tutte le persone che sfruttano questo software.

In Firefox 115 beta è stata inserita, nella versione dedicata alle distribuzioni Linux, una migliore gestione del tasto centrale del mouse, ovvero la rotellina, In tale beta quindi chi utilizza un sistema operativo animato dal kernel del Pinguino può finalmente incollare i contenuti presenti nel clipoboard di sistema andando a cliccare una volta sul tasto centrale dentro un campo di testo.

Sempre in Firefox 115 è reperibile la feature chiamata Cookie Banner Reduction. Se abilitata la funzione permette al browser di rifiutare appunto le cookie request dai cookie banner presenti nei diversi portali web. Per poter funzionare correttamente però la Cookie Banner Reduction deve essere implementata e supportata attivamente anche dal sito visitato dall'utente. Quindi in caso contrario non è possibile per Firefox bloccare le e cookie request dai cookie banner.

Firefox 115 beta integra le nuove Quick Action della barra degli indirizzi. Questo update consente all'utente di eseguire svariate azioni e task direttamente dalla barra degli URL del browser, come ad esempio la pulizia dei cookie e della cronologia di navigazione oppure prendere semplicemente uno screenshot della finestra aperta.