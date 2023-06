Firefox 114: rinnovato il supporto a DNS over HTTPS

Il team di coder della Mozilla Foundation ha reso disponibile per tutta la community di utenti ed appassionati la nuova versione stabile del browser del Panda Rosso. Firefox 114 dispone di una serie di funzioni innovative che di fatto migliorano la già ottima UX (User Experience) del progetto. In questa nuova build è reperibile un'edizione migliorata della feature chiamata DoH (DNS over HTTPS), tale funzione viene impiegata per l'esecuzione delle diverse risoluzioni DNS (Domain Name System) in remoto sfruttando il noto protocollo HTTPS (HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer).

Rispetto alle release passate Firefox 114 ha reso il DNS over HTTPS molto più accessibile ed integrato. Questa privacy-focused feature nella scorsa edizione del browser era infatti posizionata all'interno delle impostazioni di rete, oltretutto come impostazione di base era proprio disabilitata di default. A partire da Firefox 114 DoH è attiva di base per tutti gli utenti ed ora accessibile per mezzo del pannello chiamato "Privacy e Sicurezza", una collocazione decisamente più logica. Gli utenti possono dunque optare per un provider DNS specifico tra Cloudflare o NextDNS, cosi da instradare in automatico le proprie query DNS verso uno dei due servizi.

DNS over HTTPS si suddivide poi in tre differenti livelli di protezione. Il primo, ovvero quello attivo di base, è la Default Protection. Mentre in ordine crescente troviamo la Increased Protection e la Max Protection. La Default Protection permette all'utente di selezione lo specifico contesto in cui attivare DoH. La Increased Protection invece attiva l'opzione che consente di scegliere un particolare provider DNS. In fine la Max Protection indica a Firefox di sfruttare in ogni caso durante la navigazione web questa feature. Tale setting prima di entrare in azione andrà a mostrare un avviso a schermo che rende noto all'utente la possibilità che alcuni siti web, non compatibili con questa funzionalità avanzata, potrebbero non caricarsi del tutto.