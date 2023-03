Firefox 112 beta: arrivato il supporto per i WebAuthn authenticators over USB

Il team di coder della Fondazione Mozilla ha reso pubblica la nuova beta release di Firefox 112. Questa build di testing, dedicata principalmente ai maintainer ed ai contributor del progetto, implementa una serie di novità davvero interessanti che irrobustiscono la UX (User Experience) generale del browser del Panda Rosso e che ovviamente saranno presenti nella futura stable release prevista tra qualche settimana. Ad esempio in Firefox 112 beta è possibile reperire il supporto per la FIDO2/WebAuthn authenticators over USB su Linux. WebAuthn, conosciuto anche come The Web Authentication API (Application Programming Interface), è sostanzialmente uno standard con cui è possibile gestire l'autenticazione, su delle applicazioni o sui siti web, tramite un token fisico, della forma di una normale chiavetta, connesso tramite porta USB.

Tale protocollo consente di rendere notevolmente più sicuro il processo di login all'interno dei vari servizi web andando ad abilitare una forma di verifica in due fattori delle credenziali d'accesso molto robusta perché non basata sui classici token via SMS (Short Message Service), che sono facilmente intercettatili, o su applicativi dedicati, che possono diventare inaccettabili se si smarrisce lo smartphone, ma appunto su un device fisico, usato solo per tale funzione, posseduto solo dalla persona abilitata all'accesso e che dunque permette potenzialmente anche i passwordless login. Quindi a partire da Firefox 112 beta anche gli utenti delle distribuzioni Linux potranno accedere senza problemi a tale funzionalità.

Altra novità presente in Firefox 112 beta è la capacità del browser di visualizzare le password, nei form appositi, semplicemente cliccando sul campo di testo con il tasto destro del mouse. Inoltre è stata riattiva la funzionalità di ripristino della sessione precedentemente chiusa tramite la pressione della combinazione di tasti Ctrl+Shift+T.

La versione stabile di Firefox 112 è prevista, salvo l'insorgere di bug o imperfezioni gravi dell'ultimo minuto, per il l'11 aprile. Dunque gli utenti interessati a tali funzionalità dovranno semplicemente attendere pochi giorni prima di poter procedere con l'update del browser.