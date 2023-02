Firefox 110: ecco tutte le novità introdotte

I coder della fondazione Mozilla hanno avviato distribuzione della stable release di Firefox 110. Tale build implementa una vasta pletora di novità di rilievo, come ad esempio il supporto per l'importazione dei dati da Opera e Vivaldi. Firefox 110 offre dunque la possibilità all'utente di importare i segnalibri, le password e la cronologia presente in questi due browser web. Fondamentalmente si tratta della medesima funzione offerte con Chrome, infatti tali browser sono basati su Chromium dunque i developer hanno semplicemente riadattato del codice già presente in modo tale che funzioni anche con Opera, Opera GX e Vivaldi.

Gli utenti che dunque desiderano migrare a Firefox non dovranno fare altro che accedere al menu principale, cliccare nella sezione dei segnalibri, successivamente pigiare su "Gestione segnalibri" poi sul pulsate "Importa e Salva" ed in fine accedere all'opzione "Import Dati da un altro Browser".

Al momento gli utenti Linux che desiderano utilizzare tale feature dovranno però accertarsi che questi browser siano stati installati per mezzo dei repository software sfruttando quindi i pacchetti .deb o .rpm. Questo perché al momento purtroppo non è possibile importare i dati da edizioni di Opera, Opera GX e Vivaldi installate tramite Flatpak, AppImage o altri installer di terze parti.

Altra novità introdotta in Firefox 110 riguarda delle nuove shortcut da tastiera sfruttate per pulire alcuni dati del browser. Ad esempio tramite la combinazione di tasti CTRL+Backspace o CTRL+CANC si andranno a ripulire tutti i vari datetime-local input field. Sempre in questa edizione è stato aggiunto il supporto alle CSS named page, cosi da permettere alle pagine web di eseguire dei per-page layout.

Firefox 110, nelle edizioni per Linux e MacOS, ha finalmente abilitato di default l'accelerazione delle GPU (Graphics Processing Unit) con Canvas2D. Inoltre è stato migliorato il supporto per le librerie WebGL. Per quanto concerne unicamente la versione per Windows troviamo ora la funzione di GPU sandboxing e l'hardware-decoded video overlay con le schede video Nvidia e AMD.