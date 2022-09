Firefox 105 Beta: introdotto il supporto alle annotazioni sui file PDF

Gli sviluppatori della Fondazione Mozilla hanno reso disponibile per la community di tester ed appassionati la nuova beta release di Firefox 105. Questa versione di testing include una serie di migliorie e nuove funzionalità che permettono al browser del Panda Rosso di offrire una rinnovata user experience. Ad esempio una delle feature di maggiore rilievo presente in questa beta è il supporto all'annotazione sui file PDF. In buona sostanza gli utenti possono ora annotare e disegnare qualsiasi cosa al di sopra di un PDF tramite l'apposita funzione integrata, presente nella toolbar del visualizzatore di PDF, che consente sostanzialmente di scrivere a mano libera su tali file.

La feature di annotazione sui PDF consente non solo di compilare i documenti sfruttando magari una penna digitale oppure un display touch screen, ma semplifica di molto la vita a colore che fanno spesso presentazioni tramite questa tipologia di formato e necessitano di eseguire modifiche al volo o semplici correzioni.

Per quanto riguarda invece le distribuzioni Linux il team di coder della Mozilla Foundation ha lavorato anche sul supporto a Wayland andando ad abilitare il nuovo sistema di Navigation Gesture anche durante le sessioni con tale display server. Nello specifico si tratta delle gesture attivabili tramite touchpad che permettono appunto di navigare tra le diverse pagine web semplicemente con delle comode shortcut attivabili con i gesti delle dita sul trackpad. Non appena tale feature viene abilitata dal tocco delle dita verrà anche mostrata a schermo una freccia ai lato del display che indica la direzione di navigazione all'interno della cronologia web.

Sempre per quanto concerne le distribuzioni Linux con Wayland adesso è stato risolto il problema di rendering grafico dei font e della UI (User Interface) con i display con risoluzione a 2K (1440p) ad alta densità di pixel (HDPI). Questo è stato possibile abilitato la funzionalità chiamata fractional scaling, in precedenza disabilitata di default, che impedisce che gli elementi dell'interfaccia utente vengano renderizzati in modo sfocato.