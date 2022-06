Firefox 102: arrivato il supporto a GeoClue per Linux

Il team di developer della fondazione Mozilla ha annunciato il rilascio ufficiale della nuova versione release del browser del Panda Rosso. La nuova stable release di Firefox introduce diverse novità interessanti dedicate sia agli utenti comuni che ai web developer, tramite l'aggiunta di alcune modifiche e l'introduzione di vari update che consentono di velocizzare le operazioni di sviluppo delle web application o dei comuni siti internet. In Firefox 102 è stato finalmente incluso il supporto a GeoClue per Linux. Nel dettaglio si tratta di un sistema di geolocation reporting che consente a Firefox di comunicare e gestire le coordinate satellitari disponibili all'interno dei vari metadata.

Tramite GeoClue ora anche gli applicativi presenti su Linux potranno ricevere i dati di geolocation reporting ed implementarli all'interno del contenuto visualizzati. Ad esempio i software di catalogazione fotografica potranno accedere alla posizione dove è stata scattata una determinata fotografia cosi da permettere all'utente di classificare una determinata immagine anche in base ai dati di geolocazzazione satellitare.

Altra innovazione interessante riguarda le migliorie al sistema di lettura dei file PDF (Portable Document Format). In tale build sono infatti stati risolti diversi bug che comportavano la comparsa di diversi artefatti grafici durante la lettura di tale tipologia di documenti. Oltretutto i coder hanno lavorato sulla high contrast mode rendendola notevolmente più accessibile e facilmente utilizzabile.

Sempre in Firefox 102 è stata risolta la problematica che comportava l'assenza dei sottotitoli nella modalità picture-in-picture. Tale bug impediva di visualizzare correttamente anche le didascalie ed in generale il testo tradotto. Fortunatamente i programmatori hanno risolto il tutto ed ora i sottotitoli nella PiP mode sono tornati a funzionare in tutti i principali servizi di videostreming come: HBO Max, Dailymotion, Tubl, Disney+ e SonyLIV.

L'installer di Firefox 102 è disponibile sul sito ufficiale della fondazione. Gli utenti delle distribuzioni Linux potranno accedere a tale upgrade anche tramite il proprio gestore di pacchetti avviando un normale aggiornamento del sistema.