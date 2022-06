Firefox 101: la funzione di CSS prefers-contrast media è ora disponibile di default

Il team di sviluppatori della fondazione Mozilla ha rilasciato la nuova stable release di Firefox. Questa nuova versione del Panda Rosso introduce alcune interessanti novità dedicate ai web developer che consentono di semplificare le operazioni di sviluppo e debugging delle web application o dei comuni siti internet.

In Firefox 101 ad esempio la funzione di CSS prefers-contrast media è desso disponibile di default. Si tratta nello specifico di un feature usata per rilevare automaticamente se l'utente ha richiesto che il contenuto della pagina web venga presentato con un contrasto inferiore o superiore allo standard. Quindi tale funzionalità risulta essere utilissima per le persone affette da disabilita visive di varia tipologia.

Altra innovazione presente in Firefox 101, dedicata sempre ai programmatori, riguarda la nuova funzione chiamata CSS viewport size. Il viewport è sostanzialmente l'area del display attualmente visualizzata dall'utente ed occupata da una determinata applicazione.

In ambito web tale area è generalmente rappresentata dalla finestra del browser, escludendo la UI (User Interface) vera e propria, ovvero la pagina o il documento attualmente visualizzato. Il CSS viewport size permette appunto di visionare ed impostare con precisione la dimensione del viewport da adottare in determinate situazioni, cosi da offrire un sito web responsive che non soffra durante il resize manuale del browser.

Sempre in Firefox 101 è stato implementato il supporto al HTMLInputElement.showPicker(). Si tratta di un metodo che consente di visualizzare quando uno specifico elemento viene selezionato nella pagina HTML. Tale evento può essere attivato anche dalla pressione di un bottone oppure ad altre interazioni dell'utente.

Oltretutto ora i parametri del codec AV1 sono stati correttamente impostati in modo tale da essere disponibili per le varie media support query. AV1 (AOMedia Video 1) è il codec video royalty-free, sviluppato da un consorzio di società tech per pensionare VP9, diventato il punto di riferimento per quanto concerne lo streaming video online. I developer di Firefox ha adottato AV1 con ben 2 anni di ritardo rispetto ai principali rivali del settore, ecco perché anche in tale release abbiamo visto alcuni lavori di assestamento riguardanti tale componente software.