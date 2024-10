Fiorentina-The New Saints: dove vederla in streaming anche dall'estero

Finalista delle ultime due edizioni, la Fiorentina comincia il suo cammino nella nuova fase campionato della UEFA Conference League. I viola guidati da Palladino attendono la formazione gallese del The New Saints. Una sfida che sulla carta vede la squadra di casa decisamente favorita, ma il calcio non merita disattenzioni.

La partita si giocherà alle ore 21 e potrai vederla in diretta streaming in esclusiva su NOW con il pass Sport. Se ti trovi all'estero, però, per sfruttare il tuo abbonamento ti servirà usare anche NordVPN.

Fiorentina-The New Saints in streaming dall'estero con NordVPN

Se sei abbonato a NOW e ti trovi all'estero, infatti, non potrai usare l'app per via delle restrizioni geografiche attive. Restrizioni che puoi tuttavia facilmente aggirare con NordVPN, in questo modo:

Se non ce l'hai, attiva un abbonamento NordVPN con gli sconti di ottobre Scarica NordVPN sul dispositivo in cui vedrai la partita Apri NordVPN, inserisci le tue credenziali e apri la lista dei server Seleziona un server italiano Adesso potrai aprire NOW, selezionare Fiorentina-The New Saints e iniziare la visione in streaming in italiano

Così facendo sarà come simulare la tua posizione in Italia, cosa che ti abiliterà nuovamente all'uso di NOW e all'accesso al tuo abbonamento al Pass Sport.

Le probabili formazioni di Fiorentina-The New Saints

Per quanto riguarda invece il calcio giocato ecco come dovrebbero scendere in campo le due formazioni:

Fiorentina (3-4-2-1) : Terracciano; Kayode, Moreno, Biraghi; Dodò, Richardson, Adli, Parisi; Ikoné, Sottil; Beltran

: Terracciano; Kayode, Moreno, Biraghi; Dodò, Richardson, Adli, Parisi; Ikoné, Sottil; Beltran The New Saints (4-3-3): Roberts; Daniels, Davies, Bodenham, Redmond; Holden, D. Williams, Smith; Wilson, Oteh, Bradley

La partita avrà inizio, come detto, alle ore 21 con diretta streaming in esclusiva totale NOW.

