Fiorentina-Roma: dove vederla in streaming in Italia e all'estero

Subito dopo Inter-Juve, la nona giornata di Serie A si completerà con la sfida serale tra Fiorentina e Roma. Una partita molto interessante che misurerà le ambizioni dei viola di Palladino, reduci dal 6-0 sul campo di Lecce e dalla vittoria in Conference League e che proverà a rilanciare quelle dei giallorossi di Juric, ancora a caccia della prima vittoria esterna.

La partita si giocherà alle ore 20.45 e potrai vederla in diretta streaming su DAZN se ti trovi in Italia, mentre se sei all'estero dovrai usare in supporto NordVPN.

Fiorentina-Roma in streaming all'estero con NordVPN

NordVPN ti permette di superare le restrizioni geografiche attive sull'app di DAZN all'estero. Pur possedendo un abbonamento, infatti, la visione è permessa soltanto su territorio italiano: un limite che con l'uso di NordVPN potrai però aggirare facilmente.

Se non ce l'hai, attiva un abbonamento NordVPN con gli sconti Black Friday Scarica NordVPN sullo stesso dispositivo in cui vedrai la partita Avvia NordVPN e apri la lista dei server Collegati a un server italiano Adesso, dallo stesso dispositivo, potrai aprire DAZN, selezionare Fiorentina-Roma e iniziare a vedere la partita in italiano

Tutto questo è possibile grazie ai numerosi server a disposizione di NordVPN che ti permettono di spostare la tua posizione virtuale senza muoverti di casa. Utile in casi come questo o se ti trovi in un paese in cui alcuni siti web sono bloccati oppure, anche se sei in Italia, hai il desiderio di dare una sbirciata ai cataloghi stranieri delle principali piattaforme streaming.

NordVPN ti permette di abbonarti adesso con sconti fino al 75% e 3 mesi aggiuntivi gratis, puoi usare un solo abbonamento su 10 dispositivi e puoi richiedere il rimborso entro 30 giorni dall'acquisto.

