Fino a 450 euro in Buoni Regalo Amazon con il conto online a canone zero Crédit Agricole

Se hai deciso di aprire un nuovo conto online a canone zero, ti segnaliamo l'attuale offerta sul conto corrente online Crédit Agricole, grazie al quale puoi ottenere fino a 450 euro in Buoni Regalo Amazon. Di seguito tutti i dettagli della nuova iniziativa.

I vantaggi del conto corrente online Crédit Agricole

In occasione della nuova promozione in corso, il conto online Crédit Agricole offre i seguenti vantaggi:

fino a 450 euro in Buoni Regalo Amazon se apri il conto corrente entro il 30 giugno e inserisci in fase di registrazione il codice VISA nel campo apposito;

se apri il conto corrente entro il 30 giugno e inserisci in fase di registrazione il codice VISA nel campo apposito; canone zero per i primi 9 mesi : al termine del periodo promozionale è possibile azzerarlo accreditanto lo stipendio o la pensione, con un patrimonio di almeno 5.000 euro o se si hanno meno di 35 anni;

: al termine del periodo promozionale è possibile azzerarlo accreditanto lo stipendio o la pensione, con un patrimonio di almeno 5.000 euro o se si hanno meno di 35 anni; la carta di debito Crédit Agricole Visa a canone zero per i primi due anni;

a canone zero per i primi due anni; prelievi illimitati e gratuiti su ATM Crédit Agricole;

su ATM Crédit Agricole; bonifici SEPA gratuiti online;

online; servizi di home banking gratis.

Per quanto riguarda i Buoni Amazon, 150 euro si ottengono completando l'apertura del conto entro il 30 giugno e inserendo nel form di registrazione il coupon VISA, per poi effettuare una spesa di almeno 1.000 euro entro 60 giorni dalla data effettiva di apertura del conto corrente. Gli altri 300 euro in Buoni Regalo Amazon si potranno ricevere invitando fino a 6 amici ad aprire il conto (50 euro per ogni amico).

Riguardo invece la carta di debito associata al conto online, il canone è a zero per i primi due anni. I suoi benefici sono diversi, a partire dai pagamenti online e da wallet tramite Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay, in aggiunta alla possibilità di metterla in pausa e/o bloccare con un clic in caso di furto.

Puoi aprire il conto online Crédit Agricole tramite questa pagina del sito ufficiale. Per ottenere i 450 euro in Buoni Amazon la data di scadenza è fissata per il 30 giugno.

