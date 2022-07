Fino a 350 GB al mese per navigare quanto vuoi? I nuovi piani di ho.

In un momento in cui i grandi operatori telefonici in Italia arrivano a offrire ai propri clienti fino a 100 GB al mese per navigare in libertà, senza limiti, ho. alza l’asticella e introduce nuovi piani dedicati a chi ha bisogno di tanti giga in più ogni mese per studiare, lavorare o guardare contenuti in streaming, senza ovviamente dimenticare i preziosi minuti e SMS illimitati.

Le tariffe di ho. per tutte le esigenze: fino a 200 GB al mese

I nuovi piani tariffari di ho. sono pronti a soddisfare ancora di più le esigenze dei consumatori rispetto al passato. Chi ha bisogno di tanti Giga al mese, ma anche di minuti illimitati verso i numeri nazionali e SMS senza limiti può scegliere tra il nuovo piano con 150 GB al mese con un costo mensile a partire da 7,99 euro, sia per chi attiva un nuovo numero sia per chi passa a ho. da un altro operatore.

Se 150 GB non vi bastano, il piano ho. Sempre di più offre 200 GB al mese, oltre a SMS e minuti senza limiti, a 9,99 euro al mese se passate a ho. da Iliad o da un altro operatore virtuale.

Solo dati? Ci sono i piani da 100, 150, 200 o 350 GB al mese

Se, invece, non avete bisogno di SMS o minuti, ma soltanto di navigare senza dovervi preoccupare di rimanere senza Giga, ho. ha pensato anche a voi con tante proposte diverse.

Potete scegliere tra i piani da 100 o da 200 GB, attivabili online e nei negozi ho., e il piano da 350 GB, attivabile esclusivamente nei negozi ho. Le offerte solo dati hanno un costo mensile di 12,99 euro per la soglia da 100 GB, di 19,99 euro per la soglia da 200 GB e di 16,99 euro (in sconto a 14,99 euro per chi è già cliente ho.) per la soglia da 350 GB.

La SIM gratuita di ho. può essere inserita in chiavette USB per navigare da computer, ma anche nei tablet o nei router portatili per non rimanere mai senza internet, ovunque vi troviate. Il costo di attivazione varia a seconda dell’offerta scelta: l’attivazione è gratis per chi chiede la portabilità del proprio numero da Iliad o da altri operatori virtuali come Coop Voce o Poste Mobile, ha un costo di 29 euro per chi passa il proprio numero da Vodafone ed è di 9 euro in tutti gli altri casi.

Non solo. Se attivate online le offerte solo dati di ho. riceverete anche un codice sconto da usare per l’acquisto di un router TP-Link su Amazon e per un ripetitore del segnale Wi-Fi.

Articolo realizzato in collaborazione con Ho.