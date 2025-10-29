Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Fino a 200 euro in Buoni Amazon con Credem Link Autunno 2025
La nuova iniziativa di Credem Banca prevede l'inserimento di un apposito codice promozionale presente nell'articolo.
Federico Pisanu
Pubblicato il 29 ott 2025
Credem Banca offre fino a 200 euro in buoni regalo Amazon agli utenti che aprono il conto corrente online Credem Link entro il 30 novembre, inserendo il codice promozionale BONUS200 durante la fase di registrazione. L'offerta si inserisce nella nuova iniziativa Credem Link Autunno 2025.

Il conto online Credem Link è a canone zero per tutti, include una carta di debito a scelta tra Credemcard Internazionale Mastercard e Credemcard su circuito nazionale Pagobancomat, oltre che un servizio di Internet Banking completo senza costi. A tutto questo, poi, si aggiunge un team di consulenti Credem sempre a disposizione, sia da remoto che presso la filiale della banca.

Come avere fino a 200 euro in buoni regalo Amazon con Credem

La condizione indispensabile è aprire un nuovo conto corrente Credem Link entro il 30 novembre 2025, inserendo il codice promozionale BONUS200. In seguito all'apertura del conto, occorre attivare la carta di debito e utilizzarla per pagamenti di almeno 2.000 euro complessivi entro il 31 marzo 2026. Successivamente, tra aprile e giugno 2026, è necessario accreditare lo stipendio o la pensione sul conto ed effettuare pagamenti con la carta di debito per almeno 1.000 euro.

Il regolamento della nuova iniziativa Credem esclude dalla promozione i dipendenti di Credito Emiliano e Credem - Euromobiliare Private Banking. Non possono partecipare alla promo nemmeno gli agenti in attività finanziaria e i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, nonché i consiglieri e i sindaci del Gruppo Credem.

La consegna del premio avverrà entro tre mesi dalla chiusura contabile dell'operazione a premi, fissata al giorno 30 settembre 2026. Affinché l'erogazione del premio vada a buon fine, occorre che il conto Credem Link e l'accredito dello stipendio o della pensione siano ancora attivi.

Per maggiori informazioni sull'iniziativa Credem Link Autunno 2025 vi rimandiamo alla pagina dedicata del sito ufficiale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

