Fino a 10 TB in cloud ad un ottimo prezzo: ecco perché scegliere Icedrive

Icedrive è oramai un punto di riferimento indiscusso del settore del cloud storage. Per gli utenti che hanno bisogno di tanto spazio d'archiviazione oltre che di standard di sicurezza elevati (grazie alla crittografia lato client), in questo momento, la scelta giusta è rappresentata dalle nuove offerte di Icedrive.

Tra le promozioni in corso troviamo tre piani di storage (1 TB, 3 TB e 10 TB) con la possibilità di attivare l'abbonamento annuale oppure l'abbonamento quinquennale a prezzo scontato. Il risparmio può essere davvero importante.

Per chi ha bisogno di 10 TB, ad esempio, è possibile scegliere tra il piano da 299 euro all'anno e quello da 999 euro per 5 anni (meno di 200 euro all'anno). Per un quadro completo sulle offerte è possibile collegarsi al sito di Icedrive tramite il tasto qui di sotto.

Cloud a prezzo ridotto con le offerte di Icedrive

Per chi sceglie Icedrive c'è la possibilità di creare un account gratuito con 10 GB di spazio di archiviazione. Per arricchire questo spazio è possibile scegliere un abbonamento annuale, ora proposto in offerta con questi prezzi:

il piano da 1 TB costa 59 euro invece di 72 euro

il piano da 3 TB costa 120 euro invece di 144 euro

il piano da 10 TB costa 299 euro invece di 360 euro

Per minimizzare la spesa annuale, però, c'è il piano di 5 anni, che rappresenta una delle caratteristiche principali della gamma di Icedrive. Ecco i prezzi scontati disponibili in questo momento:

il piano da 1 TB costa 189 euro invece di 360 euro

il piano da 3 TB costa 399 euro invece di 720 euro

il piano da 10 TB costa 999 euro invece di 1.800 euro

Tutte le promozioni di Icedrive (ci sono anche i piani mensili a partire da 6 euro al mese) sono accessibili tramite il box qui di sotto. L'attivazione può avvenire anche con pagamento in 3 rate senza interessi.

