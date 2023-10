Fine Tutelato Sorgenia: ecco la promo

Sorgenia, come altri player del settore energetico, propone la sua tariffa Luce e Gas per porre Fine al Tutelato che cesserà ufficialmente il 1 Gennaio 2024.

Questo fornitore offre una valida alternativa al servizio di maggior tutela. Infatti, il prezzo è indicizzato con un piccolo sovrapprezzo mensile. L'energia elettrica proviene da fonti rinnovabili al 100%, dunque, oltre a risparmiare contribuisci a salvaguardare l'ambiente.

Sorgenia Fine Tutelato: ecco la proposta

Per te che intendi cambiare fornitore perché ti trovi ancora nel Mercato Tutelato, Sorgenia, ha pensato di darti uno sconto in bolletta pari a 40 euro. L'offerta flagship pensata per farti risparmiare si chiama Next Energy Sunlight Luce + Gas.

Questa offerta include:

prezzo della materia indicizzato : luce con prezzo PUN + 0,015€/kWh e gas che segue il PSV + spread di 0,15€/Smc bloccati per il primo anno. Successivamente, l'energia avrà un ammontare di 0,05€/kWh , mentre, il gas si alza a 0,30€/Smc .

: luce con prezzo e gas che segue il bloccati per il primo anno. Successivamente, l'energia avrà un ammontare di , mentre, il gas si alza a . Beyond Energy : un servizio che monitora il consumo e ti consiglia come farlo il meno possibile.

: un servizio che monitora il consumo e ti consiglia come farlo il meno possibile. Sconto Fedeltà : riduzione sul costo di commercializzazione e vendita.

: riduzione sul costo di commercializzazione e vendita. Community Greeners : ti premia per ogni azione sostenibile che fai.

: ti premia per ogni azione sostenibile che fai. Sconto 10% su ogni ricarica per le auto elettriche: basta scaricare l'app MyNextMove.

L'attivazione dello switch avviene completamente ONLINE con pochi click. Non c'è alcuna burocrazia cartacea da seguire.

Inoltre, se decidi di attivare questa proposta, hai la possibilità di accedere alla promozione scontata che ti offre la Fibra Ultraveloce fino a 2.5 Gigabit al secondo.

Con il mercato energetico, inoltre, non ci sono vincoli contrattuali. Puoi provare il servizio di Sorgenia e, se non ti soddisfa, richiedere successivamente un cambio fornitore.

Scopri subito a quanto ammonta il risparmio con questo gestore energetico!

