Fine Tutelato? Passa a NeN e risparmi

NeN assieme ad altri fornitori di Energia Elettrica e Gas ti offre la possibilità di passare al Mercato Libero in anticipo senza aspettare la Fine del Tutelato.

Ricordati che passare al Mercato Libero se ancora hai quello di Maggior Tutela è di fatto obbligatorio e va fatto entro il 31 Dicembre 2023. Se non scegli il fornitore che più si adatta alle tue esigenze, ti verrà proposto un nuovo contratto col tuo attuale gestore senza la possibilità di modificarlo.

Dunque cosa aspetti? Passare a NeN è facile e veloce, ti basta una bolletta per scoprire la tua rata mensile.

Con NeN approfitti della Fine del Tutelato: ecco come passare

NeN da quanto è semplice sembra quasi surreale. Il fornitore in pratica divide per 12 la tua spesa annuale e ti blocca in fattura la cifra stabilita per 12 mesi. Al termine dell'anno, ti contatterà per rifare i conti a seconda dei consumi e del prezzo della materia prima che ci sarà i quel dato momento.

Oltre alla rata mensile che è sempre quella per un anno, NeN ti blocca anche il costo all'ingrosso della materia prima. Attualmente, la Luce è bloccata a 0,198 €/kWh, mentre, il Gas ha un prezzo pari a 0,69 €/Smc.

A questo prezzo viene aggiunto quello di commercializzazione che ammonta a 96 euro all'anno per ogni fornitura attivata.

Le sorprese però non finiscono qui. Per te che passi dal Maggior Tutela, NeN ti offre uno sconto di 4 euro al mese per 12 mesi grazie alla Promo ScontoNeN.

Inoltre, questo fornitore non ti chiede alcun pagamento di depositi cauzionali oppure di penalità in caso di cambio gestore. Puoi cambiare player senza alcun vincolo contrattuale.

