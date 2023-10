Fine mercato tutelato, non aspettare fino al 2024: con Sorgenia risparmi da subito

È tempo di cambiamenti nel mercato del gas naturale: a partire dal 1 gennaio 2024, il mercato tutelato non ci sarà più. Se stai quindi cercando un'alternativa valida nel mercato libero, prova Sorgenia: non solo risparmierai sul tuo portafoglio, ma contribuirai anche a salvaguardare l'ambiente.

Questo fornitore, infatti, offre energia elettrica verde proveniente al 100% a fonti rinnovabili, un impegno tangibile nella lotta ai cambiamenti climatici. L'obiettivo? Fornire un servizio sostenibile e conveniente, con una modalità completamente digitale e intuitiva.

Energia verde e controllo dei consumi con Sorgenia

Non c'è bisogno di aspettare fino al 2024 per fare la tua scelta: con Sorgenia, puoi calcolare un preventivo personalizzato oggi stesso. Basta rispondere a un breve questionario online, e sarai in grado di determinare la soluzione che meglio si adatta alle tue esigenze.

Che tu stia cercando un fornitore solo per l'energia elettrica, energia e gas, o solo gas, Sorgenia ha l'opzione giusta per te. In alternativa, puoi semplicemente caricare la tua ultima bolletta e lasciare che la tecnologia all'avanguardia si occupi di tutto per conto tuo.

L'applicazione MySorgenia ti offre un controllo completo sulle tue utenze e ti permette di partecipare attivamente alle iniziative sostenibili. Monitora i tuoi consumi e il tuo impatto ambientale con facilità: il primo passo per un mondo più verde.

Sorgenia ti permette anche di analizzare i tuoi consumi domestici attraverso il servizio "Beyond Energy": senza la necessità di installare alcun dispositivo complicato, il fornitore ti aiuta a capire come e quanto stai consumando. E se è vero che ogni azione conta, sappi che con Sorgenia puoi anche calcolare il tuo impatto ambientale rispondendo a poche semplici domande.

Vuoi rendere la tua casa più efficiente? Sorgenia ti offre un check-up energetico semplice e veloce. Questa analisi ti permette di identificare le soluzioni migliori per risparmiare sulla bolletta e ridurre il tuo impatto ambientale. Il futuro dell'energia in Italia è verde, sostenibile e conveniente, e Sorgenia è qui per aiutarti a essere parte di questa rivoluzione.

Il passaggio al mercato libero, con Sorgenia, diventa un'esperienza veloce e senza sforzi: ti basta calcolare il tuo preventivo personalizzato online in pochi minuti e attivare la fornitura direttamente dal web. Non aspettare fino al 2024, inizia oggi con Sorgenia e fai la differenza.

