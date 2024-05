Google Search: il filtro “web” dimostra l'abbandono del focus sui risultati

Il Google I/O ha finalmente svelato il futuro di Google Search con l'introduzione di AI Overview, un riepilogo generato dall'intelligenza artificiale che ora domina la parte superiore dei risultati di ricerca. Questa novità, testata come "Search Generative Experience (SGE)", è ora disponibile per tutti negli Stati Uniti e rappresenta il cambiamento più significativo mai apportato al motore di ricerca.

AI Overview funziona mostrando un riquadro che analizza il web e fornisce un riepilogo conciso per molte query, spesso senza necessità di cliccare su alcun risultato. Questo riquadro è più veloce rispetto ai test SGE, grazie alla memorizzazione nella cache delle risposte per le query più popolari. Per le query senza risposta memorizzata, il riquadro AI si carica gradualmente o mostra un messaggio di "non disponibile".

L'impatto sui risultati di ricerca è notevole. I risultati web tradizionali sono ora relegati più in basso nella pagina, spesso dopo diverse sezioni di contenuti generati dall'intelligenza artificiale, caselle di risposta e altri elementi interattivi. Google sostiene che i link inclusi nelle panoramiche AI ricevono più clic, ma è difficile immaginare come gli utenti possano approfondire i contenuti se tutto è già riassunto in cima. Per ottenere i soliti 10 link blu, è necessario attivare il filtro "Web" nascosto nella sezione "Altro".

Qual è l'impatto del filtro web e delle AI Overview

Questa nuova funzionalità solleva diversi dubbi e perplessità. Innanzitutto, Google non offre la possibilità di disattivare completamente le panoramiche AI nel motore di ricerca principale, costringendo gli utenti a interagire con i contenuti generati dall'intelligenza artificiale. Inoltre, la qualità dei contenuti generati dall'intelligenza artificiale potrebbe non essere sempre all'altezza degli standard editoriali, sollevando preoccupazioni sulla precisione e l'affidabilità delle informazioni fornite.

L'impatto sul traffico web per gli editori è incerto, con il rischio di una minore visualizzazione dei loro contenuti. Gli utenti più esperti potrebbero dover navigare tra diversi menu e filtri per trovare i risultati web desiderati, rendendo la ricerca più complessa e meno intuitiva.

AI Overview rappresenta un cambiamento radicale per Google Search, con l'obiettivo di offrire agli utenti informazioni più immediate e sintetiche. Tuttavia, questa nuova enfasi sull'intelligenza artificiale solleva dubbi sulla trasparenza, la qualità dei contenuti e il potenziale impatto negativo sugli editori web.