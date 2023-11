Fine Maggior Tutela Gas: scopri la proposta di Alperia

La fine del Mercato a Maggior Tutela è ormai prossimo per quanto concerne il Gas, mentre, per la Luce c'è tempo per scegliere un fornitore entro il 31 Marzo 2024.

Tra i vari fornitori del Mercato Libero, anche Alperia ti offre la possibilità di anticipare la fine del Tutelato scegliendo la sua promozione dedicata.

Fine Maggior Tutela Gas: ecco maggiori dettagli

La comunicazione da parte di ARERA sulla chiusura del Tutelato, presente nella bolletta di Settembre 2023, suddivide i clienti a seconda di alcuni requisiti di vulnerabilità come età, bonus sociale oppure strutture di emergenza.

Questi clienti, definiti vulnerabili, passeranno a partire da Gennaio 2024 ad un'offerta specifica oppure potranno decidere di cambiare fornitore in autonomia ed entrare quindi nel Mercato Libero.

Gli altri, i non vulnerabili, avranno la possibilità di scegliere tra un'offerta Semi Placet oppure un'altra messa a disposizione dal fornitore.

Alperia nello specifico propone delle offerte che dipendono dai propri consumi. La spesa fissa riguarda quella relativa al costo di commercializzazione e vendita della materia ed è di 70 euro annui per la Luce e ammonta a 90 euro all'anno per il Gas.

Per farti un'idea, puoi calcolare un preventivo caricando una bolletta sul sito oppure inserendo la stima dei tuoi consumi annui, se la conosci. Al costo all'ingrosso regolato mensilmente dall'Ente ARERA, viene aggiunto un sovrapprezzo sui consumi di 0,13 €/Smc.

Passare ad Alperia è semplicissimo e può essere fatto completamente ONLINE senza alcun problema. Sarà necesario avere a portata di mano il proprio documento d'identità, la bolletta dell'attuale gestore, il codice fiscale e l'IBAN o la carta di credito per l'addebito mensile.

Inoltre, il Mercato Libero non ha solo il prezzo indicizzato ma permette di cambiare gestore senza costi e senza vincoli.

