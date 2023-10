Fine della Maggior Tutela: con le offerte luce e gas di Alperia si risparmia

La fine del regime di Maggior Tutela dista solo pochi mesi e il Governo ha scelto di non prorogare ancora una volta il mercato tutelato che, quindi, terminerà da gennaio 2024. Per chi è ancora in regime di Tutela come per chi è già passato al Mercato Libero, in questo momento diventa fondamentale trovare nuove tariffe luce e gas per tagliare le bollette.

La soluzione arriva da Alperia. Il fornitore, una delle realtà più interessanti del mercato energetico italiano, propone una serie di tariffe che garantiscono l'accesso diretto al prezzo dell'energia all'ingrosso, senza rincari per la luce e con un rincaro minimo per il gas (0,13 €/Smc).

Per la luce, inoltre, c'è anche un'offerta "ibrida" con 100 kWh al mese al costo di 0,14264 e poi accesso al prezzo del PUN con una maggiorazione di 0,0495 €/kWh. Tutte le tariffe sono disponibili tramite attivazione gratuita, sfruttando una semplice procedura online accessibile dal sito ufficiale di Alperia. Tutti i dettagli sono disponibili tramite il link riportato qui di sotto.

Tutti i dettagli delle offerte Alperia in vista della fine della Maggior Tutela

Per tagliare le bollette, Alperia propone tre diverse tariffe, due luce e una gas. Si tratta di soluzioni pensate per garantire una riduzione netta del costo dell'energia. Per la fornitura di energia elettrica è possibile scegliere tra:

tariffa indicizzata al PUN, senza costi extra, con un canone di 70 euro all'anno

senza costi extra, con un canone di 70 euro all'anno tariffa "ibrida" con 100 kWh al mese a prezzo bloccato di 0,14254 €/kWh, poi costo indicizzato al PUN con una maggiorazione di 0,0495 €/kWh; canone di 120 euro all'anno

Per la fornitura di gas naturale, invece, c'è una sola opzione, molto vantaggiosa, che presenta le seguenti caratteristiche:

tariffa indicizzata al PSV con una maggiorazione di 0,13 €/Smc e costo annuale di 90 euro

Le offerte di Alperia sono attivabili direttamente online. Tutti i dettagli sono disponibili tramite il sito ufficiale:

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.