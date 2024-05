Find My Device: login biometrico e blocco remoto in arrivo

Google sta testando l'autenticazione biometrica per l'accesso all'app Find My Device, secondo un teardown dell'APK. Questa funzione, molto attesa, offre un equilibrio tra sicurezza e praticità, aggiungendo un livello di autenticazione senza richiedere l'inserimento manuale della password. L'accesso all'app diventa così più fluido e sicuro. Anche se qualcuno avesse accesso al telefono sbloccato, non potrebbe utilizzare l'app Find My Device per gestire altri dispositivi e tracker senza ulteriori passaggi, aumentando così la protezione dei dati.

Un'altra innovazione in arrivo è il blocco remoto semplificato. Perdere il telefono e non ricordare i dati dell'account può essere un'esperienza frustrante, ma questa nuova funzione di blocco remoto risolve il problema. Utilizzando solo il numero di telefono e una rapida sfida di sicurezza, sarà possibile bloccare il dispositivo da qualsiasi altro dispositivo. Sebbene questa funzione non sia ancora attiva, il teardown dell'APK ne rivela l'esistenza e suggerisce un futuro rilascio.

Come accedere alle due nuove funzionalità di Find My Device

Il login biometrico sarà attivato al primo accesso all'app Find My Device aggiornata. Gli utenti potranno utilizzare la propria impronta digitale o il riconoscimento facciale per accedere in futuro. Per attivare il blocco remoto, sarà necessario configurarlo nell'app Find My Device. Una volta perso il telefono, gli utenti potranno accedere a un altro dispositivo Android o a un computer, inserire il proprio numero di telefono e completare la sfida di sicurezza per bloccare il dispositivo da remoto.

Entrambe le nuove funzionalità sono attualmente in fase di test da parte di Google e non sono ancora disponibili al pubblico. Tuttavia, il teardown dell'APK suggerisce un imminente rilascio. L'integrazione del login biometrico e del blocco remoto in Find My Device rappresentano un passo significativo per migliorare la sicurezza e la praticità dell'app, rendendola uno strumento ancora più prezioso per la gestione dei dispositivi Android e dei tracker.