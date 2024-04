Finanziatori di Cardano e Tron in fibrillazione per la prevendita di Milei Moneda

Cardano e Tron hanno entrambi iniziato il 2024 con una nota positiva, diventando alcune delle migliori criptovalute in cui investire. ADA ha raggiunto un picco mensile di 0,80 $ a marzo, mentre TRX è aumentato del 30,5% fino a raggiungere 0,1406 $ alla fine di febbraio. Nonostante ciò, entrambe le criptovalute hanno subito un calo di valore negli ultimi tempi. Per questo motivo gli analisti guardano con interesse alla prevendita di Milei Moneda, prevedendo un ROI di 100x.

Cardano sta lottando sotto il prezzo psicologico di 0,70 $: ecco perché

Il 14 marzo Cardano (ADA) ha raggiunto un picco mensile di 0,80 $, diventando una delle migliori criptovalute. Nonostante ciò, ha subito una brusca correzione e da allora ha faticato a recuperare questo livello.

Le whale di Cardano sono state responsabili di questo calo dei prezzi. Dal 14 marzo, il numero di transazioni delle whale (almeno 100.000 $) su Cardano (ADA) si è ridotto. In quel periodo Cardano ha raggiunto il valore massimo di 0,80 $, fatto che suggerisce che le whale di ADA stavano prendendo i loro profitti e uscendo lentamente dalle loro posizioni.

Questa ondata di prese di profitto non riguarda solo l'ecosistema Cardano, perché anche Bitcoin non è stato risparmiato. In particolare, il 20 marzo è stata una giornata intensa per gli investitori a lungo termine che fanno HODL su ADA: quel giorno sono stati movimentati 200 milioni di token ADA.

Proprio come il mercato delle criptovalute in generale, Cardano (ADA) sembra riprendersi dall'ondata di prese di profitto, anche se a un ritmo lento. Questo spiega perché gli investitori stanno prendendo in considerazione altre nuove monete con un enorme potenziale di 100x, come Milei Moneda ($MEDA).

TRON (TRX) mostra un'azione di prezzo debole: gli investitori cercano altri investimenti redditizi

Tron ha iniziato il 2024 con una nota positiva: il token TRX ha raggiunto il valore di 0,1077 $. Questo token ha registrato ottime prestazioni nei primi due mesi del 2024, aumentando del 30,5% e raggiungendo un valore di 0,1406 $ alla fine di febbraio.

Inoltre, nel mese di marzo, TRX ha subito una battuta d'arresto, registrando un calo del momentum e una diminuzione del prezzo a 0,1206 $. I recenti sviluppi hanno portato al declino del prezzo di TRON (TRX), in particolare la decisione di Binance di interrompere il supporto a Tron USDC entro il 5 aprile.

Questo avviene dopo la decisione di Circle di febbraio di terminare il supporto a Tron USDC come parte di una strategia organizzativa. Quindi, TRX dovrebbe essere ancora considerata una migliore criptovaluta da acquistare?

Nonostante le recenti tendenze ribassiste, gli esperti di mercato prevedono un rimbalzo di Tron (TRX), prevedendo un'impennata che porterà il prezzo di Tron (TRX) a 0,18 $ entro la fine del 2024.

In ogni caso, si prevede che TRX rimarrà al di sotto di 0,15 $ per tutto il 2024 a causa di un mercato ribassista prolungato, quindi gli investitori guardano con interesse alla prevendita di Milei Moneda, sperando di guadagnare un enorme ROI di 100x.

Prevendita di successo di Milei Moneda ($MEDA): enorme potenziale di ROI da 100x

Ispirata a Javier Milei, presidente dell'Argentina, Milei Moneda è una vera e propria meme coin che si è ritagliata una nicchia distinta che combina politica, umorismo e blockchain. Mentre il mercato delle meme coin diventa ogni giorno più affollato, Milei Moneda si distingue dalla massa.

Milei Moneda non si limita a creare opportunità di guadagno per gli investitori, ma offre anche altri vantaggi.Ad esempio, $MEDA, il token nativo, offre ai suoi investitori l'accesso a sconti e premi per lo staking NFT.

Inoltre, i titolari di $MEDA hanno diritto di voto, fatto che significa che possono partecipare alle attività di governance e influire sulle principali decisioni prese dalla piattaforma.

La vivace community di Milei Moneda e il suo forte impegno per la sicurezza la posizionano come la migliore criptovaluta in cui investire. Il suo meccanismo deflazionistico e la generazione di pool di liquidità la distinguono nello spazio delle meme coin.

La prevendita di $MEDA è nella Fase 1, al prezzo di 0,010 $. Il prezzo di $MEDA aumenterà durante la Fase 2 e la Fase 3. $MEDA sarà lanciata sui principali exchange come Uniswap a un prezzo di 0,020 $. Ciò indica un aumento del 100% rispetto al valore iniziale del token. Questo e molto altro rende $MEDA la migliore criptovaluta per principianti in cui investire.

