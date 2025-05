Finalmente Google ascolta gli utenti: da oggi disponibile l'app Gemini per iPad

Google ha finalmente lanciato Google Gemini come app dedicata per iPad, rispondendo alle richieste di milioni di utenti. L'annuncio, dato dal portavoce Elijah Lawal, sottolinea l'importanza di questa evoluzione, che rappresenta un passo avanti significativo rispetto alla versione precedente, limitata alla modalità compatibilità. Ora, l'app sfrutta pienamente le capacità di iPadOS, migliorando sia la produttività che la creatività.

Google Gemini per iPad è disponibile da oggi

La nuova applicazione, disponibile da oggi sull'App Store, offre un'esperienza ottimizzata per il multitasking, consentendo agli utenti di affiancare Google Gemini ad altre applicazioni grazie alla modalità split view. Questa integrazione con iPadOS permette anche di aggiungere widget personalizzati alla schermata Home e di accedere rapidamente alla libreria di Google Photos, migliorando l'interattività e la facilità d'uso.

Tra le funzionalità principali, spiccano innovazioni che mirano a rivoluzionare il modo in cui gli utenti interagiscono con l'intelligenza artificiale. Ad esempio, Audio Overview consente di elaborare contenuti audio in diverse lingue, migliorando la portata globale del servizio. Inoltre, la funzione Gemini Live supporta interazioni conversazionali in oltre 45 lingue, mentre Deep Research aiuta nella creazione di report dettagliati. Gli utenti possono anche collaborare su documenti attraverso Canvas, uno spazio interattivo che sfrutta l'intelligenza artificiale per semplificare il lavoro di gruppo.

Ulteriori aspetti di Gemini su iPad

Un altro aspetto di grande interesse è la generazione delle immagini direttamente dal tablet. Questa funzione consente di creare contenuti visivi, come immagini e video, senza dover passare ad altri dispositivi, rendendo il processo creativo più fluido e immediato. Questa capacità rappresenta un notevole vantaggio per creativi e professionisti che lavorano in mobilità.

Questo aggiornamento segue il lancio dell'app per iPhone avvenuto lo scorso novembre, dimostrando l'impegno di Google nel migliorare continuamente l'esperienza utente. L'app è già disponibile in tutti i paesi in cui il servizio Gemini è attivo, confermando l'intenzione dell'azienda di consolidare la propria presenza nell'ecosistema Apple.